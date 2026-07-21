Apple wirbt in einem neuen Video für die Sturzerkennung der Apple Watch. Der 35-sekündige Clip erzählt die Geschichte eines Mannes namens Phil, der beim Mountainbiken schwer verunglückte. Glücklicherweise hatte er eine Apple Watch am Handgelenk, die automatisch den Notruf kontaktierte.

Bewusstlos nach missglücktem Sprung

Phil war mit seinen beiden Söhnen im Alter von sechs und acht Jahren unterwegs, als er einen Sprung falsch einschätzte und stürzte. Beim Aufprall verlor er das Bewusstsein und brach sich das Schlüsselbein sowie sieben Rippen. Einen Notruf konnte er in diesem Zustand nicht mehr absetzen.

Die Apple Watch registrierte den Sturz und wählte automatisch den Notruf. Weil die Uhr den Rettungskräften auch den Standort übermittelte, traf die Hilfe schnell ein. Laut Apple wurde zudem seine Frau über den Unfall informiert. Phil verbrachte anschließend eine Woche im Krankenhaus. Im Video zeigt er sich froh darüber, die Uhr an diesem Tag getragen zu haben.

Die Sturzerkennung reagiert auf schwere Stürze, während die Unfallerkennung bei Autounfällen greift. In beiden Fällen setzt die Apple Watch selbstständig einen Notruf ab und benachrichtigt die hinterlegten Notfallkontakte, wenn der Träger bewusstlos oder anderweitig nicht in der Lage ist, selbst Hilfe zu holen.

Hier das Video: