Mobilfunkanbieter machen sich stetig Gedanken dazu, wie sie die Mobilfunkversorgung optimieren können. Für eine bessere Netzabdeckung bei schwierigen Wetterverhältnissen testet Vodafone nun Mobilfunkmasten mit künstlicher Intelligenz und Roboter-Arm.

Vodafone testet Mobilfunkmasten mit Roboter-Arm

Künstliche Intelligenz kommt in immer mehr Bereichen zum Einsatz. Auch bei den Mobilfunkanbietern ist KI längt im Einsatz. Um sein Netz noch leistungsfähiger zu machen, testet Vodafone nun erstmals einen Mobilfunk-Mast mit KI-Gehirn und Roboter-Arm.

Gesteuert durch die KI kann der Roboter-Arm die Funkantennen an Masten innerhalb kürzester Zeit automatisch neu ausrichten. Das Ziel: Auf kurzfristige Ereignisse – etwa schwierige Wetterverhältnisse oder die Auslastung in einer Mobilfunk-Zelle – zu jeder Zeit schnell reagieren zu können, um die Netzabdeckung für die jeweiligen Bedingungen zu optimieren. Dank KI funktioniert das, was auf herkömmlichem Wege sonst Tage dauert, in gerade einmal 30 Minuten.

Dabei kooperiert Vodafone mit dem südkoreanischen Unternehmens Humax Networks. Der Roboter-Arm von Humax Networks ist nahe der Mobilfunk-Antennen angebracht und dreht oder neigt sie. Das System lernt und passt sich zudem kontinuierlich an und trifft Entscheidungen nahezu in Echtzeit ohne menschliches Eingreifen.

Getestet wird das Ganze derzeit übrigens von Vodafone in Tirana (Albanien). Tagsüber versorgt die Antenne die Menschen beim Einkaufen. Nachts verlagert sie die Abdeckung automatisch in ein nahegelegenes Wohngebiet. Dort schafft sie zusätzliche Kapazität, wenn die Internet-Nutzung am Abend steigt.