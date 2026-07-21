Apple hat im vergangenen Jahr mit iOS 26, macOS 26 eine neue Design-Sprache namens Liquid-Glass eingeführt. Nach und nach passen Entwickler ihre Apps an die neue Optik an. Nun führt WhatsApp das neue Design auch für seine Mac-App ein, nachdem man bereits die iPhone- und iPad-Version angepasst hat.

WhatsApp führt Liquid-Glass-Design für Mac-App ein

Gut Ding will Weile haben. WhatsApp arbeitet schon seit längerer Zeit am Liquid-Glass-Design für seine Apps. Nachdem die iPhone- und iPad-Ap bereits überarbeitet wurden, ist nun die Mac-App an der Reihe. Bei der Mac-App hat WhatsApp verschiedene UI-Elemente angepasst und sich dabei stark an der iPad-App orientiert.

WABetaInfo weiß zu berichten, dass die neueste Version der WhatsApp-Mac-App eine neu gestaltete Seitenleiste sowie aktualisierte Elemente für die Chatleiste und das Anhangsmenü beinhaltet. Das Update fügt außerdem separate Seitenleistenbereiche für gesperrte Chats und Communities hinzu. Bisher wurden gesperrte Chats auf dem Mac in der Haupt-Chatliste angezeigt. Nun ist eine Authentifizierung erforderlich, um darauf zugreifen zu können, wodurch die Benutzererfahrung an die iPhone-App angeglichen wird. Communities sind jetzt direkt über die Seitenleiste und nicht mehr über die Chatliste erreichbar.

Wie wir es von WhatsApp gewohnt sind, wird das neue Design schrittweise ausgerollt und sollte in den kommenden Wochen alle Nutzer erreichen.