Wir starten in den heutigen Mittwoch blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

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Anker Smart Ladegerät, Anker Nano 45W USB C Ladegerät mit Display und intelligenter Erkennung... Intelligente iPhone-Erkennung mit Schonmodus: Erkennt dein iPhone automatisch und passt die...

45W Schnellladen mit Leistungsanpassung: Bis zu 45W Power für cleveres Highspeed-Laden, das sich...

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Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung... 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...

Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...

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soundcore Liberty 4 Pro von Anker, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer, Earbuds mit 7 Sensoren... Smart Case Display mit Touch-Leiste: Mit der Touch-Leiste und dem Display kannst du die...

Effektives Noise Cancelling: Die Liberty 4 Pro Noise Cancelling Earbuds verfügen über 7 Sensoren...

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UGREEN Nexode X USB C Ladegerät 100W Mini GaN Charger 3-Port PD Netzteil Kompaktes... Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer...

100W Voll Performance: Beim USB C1/ C2 alleine kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 100W Max...

UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh, 165W Schnellladen, 65cm einziehbares Kabel, Kompatibel mit iPhone... 165W Dual Laptop Charging: Die Powerbank hat eine maximale Leistung von 100W über einen einzigen...

Eingebautes 65cm langes aufrollbares Kabel (5 Längen): Bidirektionales Kabel mit...

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Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät mini, Für iPhone 16/15/14/13/12 Serie, Galaxy, Pixel... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

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UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit... REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...

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Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...

Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Glühbirne, 1100lm, 16 Mio. Farben, dimmbar, steuerbar... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

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Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

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Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.