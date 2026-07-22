Mit Apple Einladungen bietet Apple seit einiger Zeit eine Möglichkeit an, Einladungen für verschiedene Ereignisse zu verschicken und Zu- bzw. Absagen zu verwalten. Nun hat Apple Einladungen ein kleines, aber feines Update mit zwei Neuerungen erhalten.

Apple Einladungen: Update bringt zwei neue Funktionen

Ab sofort steht Apple Einladungen in Version 1.1 im App Store als Download bereit. Einen riesigen Sprung macht die App mit dem Update nicht, vielmehr haben die Entwickler punktuell nachgebessert.

Gastgeber und Eingeladene können jetzt mit Emojis auf Antworten reagieren, sodass alle die Freude teilen können, wenn die Gästeliste wächst. Zudem wird nun eine fröhliche Konfetti-Animation abgespielt, wenn Gäste antworten, sodass jede Antwort wie ein Fest wirkt. Darüberhinaus bietet das Update die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.