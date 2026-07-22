Apple hat ein kurzes Video auf YouTube zu „Nido de Villanas“ veröffentlicht und damit einen ersten Einblick in ein mexikanisches Kurzfilmdrama gegeben, welches vollständig mit dem iPhone 17 Pro gedreht wurde.

Shot on iPhone 17 Pro: „Nido de Villanas“

Apple setzt seine langjährige „Shot on iPhone“-Kamapgne fort und gewährt einen ersten Einblick in „Nido de Villanas“. Dabei handelt es sich um ein mexikanisches Kurzfilmdrama, welches vollständig mit dem iPhone 17 Pro gedreht wurde.

Das Video erklärt die Grundidee von Nido de Villanas: „ein Mikrodrama voller Ehrgeiz, Geheimnisse und Verrat, in dem vier Frauen bereit sind, alles zu tun, um das Iturribiaga-Vermögen zu erlangen.“

In 14 Shorts (findet ihr hier) von jeweils etwa 2 Minuten Länge stellt Nido de Villanas zudem viele Kamerafunktionen des iPhone 17 Pro vor, darunter den Action-Modus, 8-fachen optischen Zoom, Zeitlupe, Fokuseinstellungen und mehr.

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Mit seinen übertriebenen Wendungen in der Handlung, den hochtrabenden Darbietungen, dem dramatischen Soundtrack und den Soundeffekten sowie der übertriebenen Kameraführung ist Nido de Villanas eine verspielte Parodie auf klassische mexikanische Telenovelas und dient gleichzeitig als Schaufenster für die Kamerafähigkeiten des iPhone 17 Pro.