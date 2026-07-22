Apple arbeitet an neuen Macs. Dies dürfte nicht wirklich überraschend sein. Allerdings scheint es, als ob der Hersteller aus Cupertino in den kommenden zwei Jahren sein Mac-Portfolio deutlich aufpoliert. Nahezu jedem Modell wird kurz- bis mittelfristig mindestens ein Upgrade nachgesagt. Der Zeitplan scheint noch nicht in Stein gemeißelt, da Apple von der aktuellen Speicherkrise abhängig ist. Allerdings scheint klar zu sein, dass Apple die Mac-Entwicklung beschleunigt, um der Nachfrage nach KI-Anwendungen gerecht zu werden.

Apple plant Überarbeitung seiner Macs, um der Nachfrage nach KI gerecht zu werden.

Ein neuer Bericht von Bloomberg gibt einen detaillierten Einblick in Apples Mac-Produktpalette. Mark Gurman beschreibt detailliert die Updates, die in den nächsten Jahren für MacBook Pro, MacBook Air, iMac und viele weitere Modelle geplant sind.

Los geht es offenbar noch vor Jahresende mit einem neuen 14 Zoll Einsteiger MacBook Pro (Codename: J804). Dieses Soll das erste Gerät sein, welches mit einem neuen M6-Chip ausgestattet ist. Dazu soll sich in diesem Jahr noch ein neuer iMac (Codename J833) gesellen. Ob dieser auch auf den M6-Chip setzt, ist wahrscheinlich.

Deutlich spannender dürfte das neue 14 Zoll und 16 Zoll High-End MacBook Pro werden, welches Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen soll (Codename K114 und K116). Bei diesem Modellen soll Apple auf den M5 Pro uns M5 Max, ein OLED-Display und Touchscreen setzen. Aktuell testet Apple dieses Gerät mit macOS 27.1. Dieses Update erschein für gewöhnlich Ende Oktober. Parallel dazu arbeitet Apple bereits an einem Nachfolger mit M7 Pro und M7 Max Chip. Dieses Modell ist für Ende 2027 bzw. Anfang 2028 geplant.

Apple plant ebenfalls ein neues MacBook Air, das bis Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Die 13- und 15-Zoll-Modelle tragen die Bezeichnungen J913 und J915. Das MacBook Air wird der aktuellen Version stark ähneln, wenngleich das Unternehmen bereits an einem OLED-Modell arbeitet, das frühestens 2028 erscheinen soll.

Apple plant für das kommende Jahr zudem ein weiteres MacBook Pro – ein Basismodell mit neuem Design. Dieses 14-Zoll-Gerät trägt den Codenamen K104 und wird den kommenden High-End-Modellen mit 14 und 16 Zoll ähneln. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass es mit einem M7-Chip ausgestattet sein wird.

Auch an einem neuen MacBook Neo arbeitet Apple. Aktuell testet der Hersteller ein Modell mit A19 Pro. Wann dieses Modell – möglicherweise auch in neuen Farben – auf den Markt kommen soll, ist unbekannt. Ein iMac mit OLED-ist ebenfalls in Arbeit.

Apple plant zudem neue Modelle des Mac mini und Mac Studio mit leistungsstärkeren Chips. Die Testversionen des Mac mini setzen auf M5-Pro- und M6-Prozessoren, während beim Mac Studio die Chips M5 Max und M5 Ultra zum Einsatz kommen. Der Zeitplan für diese Geräte – sowie die geplanten Chip- und Speicherkonfigurationen – hängt jedoch von der Verfügbarkeit der Speicherchips ab.