Im Apple Park Visitor Center in Cupertino, Kalifornien, laufen derzeit Umbauarbeiten. Das geht aus einem neuen Hinweis auf Apples Website hervor.

Gebäude bleibt geöffnet, Ausstellung vorerst dicht

Das Gebäude selbst bleibt während der Bauarbeiten für Besucher weiterhin geöffnet – lediglich der Bereich mit dem 3D-Augmented-Reality-Modell von Apple Park ist vorübergehend geschlossen. „Bitte entschuldigt unser Erscheinungsbild, während wir unseren Store verbessern“, schreibt Apple. „Während dieser Zeit ist der Ausstellungsbereich vorübergehend geschlossen.“

Was Besucher trotzdem noch erleben können

Das Apple Park Visitor Center wurde im November 2017 eröffnet und dient sowohl als regulärer Apple Store als auch als Touristenattraktion. Auch wenn der Ausstellungsbereich derzeit nicht zugänglich ist, können Besucher weiterhin einen Kaffee im hauseigenen Caffè Macs genießen, Apple-Merchandise kaufen, die Dachterrasse mit ihrem Panoramablick besuchen oder einen Spaziergang durch die benachbarte Kunstinstallation „Mirage“ unternehmen.

Wann die Umbauarbeiten abgeschlossen sein werden, hat Apple nicht mitgeteilt.