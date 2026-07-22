Rund vier Monate ist es her, dass Apple TV die zweite Staffel zu „Women in Blue“ (“Las Azules”) angekündigt hat. Nun geht es langsam aber sicher in die heiße Phase. Bevor die Fortsetzung in kommenden Monat startet, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„Women in Blue – Staffel 2“: Trailer ist da

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel des spanischsprachigen Krimidramas „Women in Blue“ („Las Azules“) veröffentlicht. Die von dem mit dem International Emmy Award ausgezeichneten Showrunner und Regisseur Fernando Rovzar („Monarca“) und Pablo Aramendi („Tijuana“) kreierte zweite Staffel von „Women in Blue“ („Las Azules“) feiert am Mittwoch, den 12. August 2026, auf Apple TV Premiere. Anschließend wird bis zum 30. September wöchentlich eine neue Folge ausgestrahlt.

Um was geht es? Die zweite Staffel von „Las Azules“ begleitet María (Bárbara Mori), die inzwischen zur Lieutenant befördert wurde. Sie gerät in einen Gewissenskonflikt zwischen den Regeln, denen sie treu ergeben ist, und dem unerbittlichen Drang nach Wahrheit, als die Leiche einer Studentenaktivistin gefunden wird. Die Azules werden in eine Untersuchung verwickelt, die bis zum Studentenmassaker von 1968 zurückreicht. Bevor sie die Funde verarbeiten können, wird die Leiche einer Person entdeckt, die mit diesem brutalen Kapitel der Geschichte in Verbindung steht. Der Schock erschüttert die gesamte Polizeibehörde.

Jemand übt Selbstjustiz direkt vor den Toren der Polizei, und die Azules sind die letzte Hoffnung, den Mörder zu stoppen. Während María, Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) und Ángeles (Ximena Sariñana) sowohl innerhalb als auch außerhalb des Polizeireviers kämpfen, kommen vergrabene Wahrheiten ans Licht und sie sind gezwungen, sich einer unangenehmen Frage zu stellen: Was ist in einem von Korruption geplagten System der Preis dafür, für seine Ideale zu kämpfen?