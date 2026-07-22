Die Serienfertigung des iPhone 18 Pro ist angelaufen. Wie MyDrivers berichtet, befinden sich die neuen Modelle in der Hochlaufphase, in der die Produktion nun schrittweise erhöht wird. Apples wichtigster Auftragsfertiger Foxconn hat entsprechend seine Personalrekrutierung hochgefahren und zahlt höhere Stundenlöhne, ein besseres Grundgehalt sowie Prämien für zurückkehrende Arbeiter, um vor dem Verkaufsstart im Herbst genügend Personal in der Fertigung zu haben.

Die Dynamic Island schrumpft um rund 35 Prozent

Während die Produktion des iPhone 18 Pro und Pro Max anläuft, bewerten chinesische Analysehäuser die Aussichten überwiegend positiv. CSC Financial verweist auf gute Verkaufszahlen des iPhone 17 und erwartet von Apple zwischen 2026 und 2027 mehrere neue Produktkategorien, darunter ein faltbares iPhone und smarte Brillen. Industrial Securities rechnet damit, dass die Ausweitung von Apple Intelligence zusammen mit der iPhone 18 Generation und dem Falt-iPhone die Nachfrage im Premiumsegment stützt.

Während Apple mit dem ersten faltbaren iPhone einen großen Schritt plant, dürften die Neuerungen beim iPhone 18 Pro zurückhaltend ausfallen. Beim iPhone 18 Pro soll die Aussparung für die Frontkamera und Face ID von 20,76 auf 13,49 Millimeter schrumpfen, was einer um rund 35 Prozent kleineren Fläche entspricht. Der Displayanteil an der Gehäusefront steigt damit auf etwa 94,7 Prozent, sodass die Dynamic Island weniger Bildinhalt verdeckt. Der neue A20 Pro-Chip soll vor allem Fortschritte bei der KI-Verarbeitung machen und effizienter arbeiten. Die Hauptkamera erhält eine variable Blende, die die Lichtaufnahme an die jeweilige Umgebung anpasst. Davon profitieren vorrangig Aufnahmen bei wenig Licht und die Kontrolle über die Tiefenschärfe.

Statt alle neuen Geräte gleichzeitig vorzustellen, kommen laut den aktuellen Gerüchten zunächst das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max im September in den Handel. Im gleichen Zeitraum soll Apples faltbares iPhone debütieren. Das normale iPhone 18 folgt erst Anfang kommenden Jahres, voraussichtlich gemeinsam mit dem iPhone 18e und der zweiten Generation des iPhone Air.