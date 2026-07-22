Apple bereitet nach einem Bericht von Bloomberg ein neues Leasing-Programm namens „Apple Upgrade“ vor, das in den USA gemeinsam mit Klarna starten soll. Passend dazu haben die Kollegen von 9to5Mac Codezeilen in der Beta von iOS 27 entdeckt, die einen Sperrmechanismus für finanzierte Geräte beschreiben. Bleiben Ratenzahlungen aus, kann das iPhone in einen eingeschränkten Modus versetzt werden.

„Restricted Mode“ blockiert die meisten Apps

Das System trägt im Code den Namen „App Managed Features“ und erlaubt es einer autorisierten Finanzierungs-App, ein iPhone zu registrieren und dessen Vertragsstatus regelmäßig zu prüfen. Gerät der Kunde in Verzug, versetzen Apples Systemdienste das Gerät in den „Restricted Mode“. Der blockiert den Zugriff auf die meisten Apps, bis das Zahlungsproblem geklärt ist. Eine feste Liste von Ausnahmen bleibt nutzbar, darunter Telefon, Einstellungen, App Store, Wallet, Health, Uhr, Passwörter und die Lupe. Auch Apps mit kritischen Mitteilungen wie Nachrichten oder Home können zugänglich bleiben, wobei der Finanzierungspartner über diese Ausnahmen mitentscheiden kann.

Laufende App Store-Abos tastet der Code nicht an. Ein Abo kann also weiter Geld kosten, während die zugehörige App gesperrt ist. Eine feste Zahl verpasster Zahlungen, die die Sperre automatisch auslöst, gibt es nicht. Wann ein Gerät gesperrt wird, entscheidet die App des Anbieters nach eigenen Regeln.

Der Code enthält außerdem eine neue Variante der Aktivierungssperre mit dem Namen „Partner Finance Lock“. Sie verhindert, dass ein gesperrtes Gerät gelöscht oder weiterverkauft wird. Technisch ist die Funktion in „Wo ist?“ verankert. Auf den Standort des Geräts hat der Finanzierungspartner laut 9to5Mac aber keinen Zugriff. Die Anbindung hält lediglich die Sperre aufrecht, selbst wenn das Gerät zurückgesetzt oder wiederhergestellt wird.

In der RC-Version von iOS 26.6 fehlen die Code-Verweise noch. Da Bloomberg den Start von „Apple Upgrade“ für kommende Woche erwartet, könnte Apple den Code entweder mit der finalen Version von iOS 26.6 nachreichen oder das Programm später starten. Weil es sich um eine Beta handelt, können sich einzelne Details bis zur Veröffentlichung noch ändern.