Dieses Mal kommen Teilnehmer am Apple Beta Programm zum Zuge. Nachdem Apple kürzlich die Beta 4 zu iOS 27 und iPadOS 27 für eingetragene Entwickler veröffentlicht hat, steht ab sofort die Public Beta 2 für freiwillige Tester bereit.

Apple veröffentliche zweite öffentliche Beta zu iOS 27 & iPadOS 27

Ab sofort haben freiwillige Tester ein weiteres Mal die Möglichkeit, sich mit den kommenden, großen iPhone- und iPad-Updates zu beschäftigen. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dort muss die Apple ID hingelegt sein, mit der ihr beim Apple Beta Programm registriert seid.

Die Neuerungen, die die Beta 4 mit sich bringt, haben wir hier für euch hinterlegt. Da die Public Beta 2 der Beta 4 entspricht, sind die Veränderungen identisch.

Auch wenn die B4 bzw. PB2 schon recht stabil laufen, denkt bitte weiterhin daran, dass es sich um eine Beta handelt. Diese sollte nur auf einem Zweigerät und nicht auf eurem produktiven Gerät installiert werden. Beta-Versionen können schlichtweg größere Bugs beinhalten und mit Kompatibilitätsproblemen behaftet sein.