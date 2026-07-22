Die vierte Staffel von „Ted Lasso“ startet am 5. August bei Apple TV. Wenn es nach dem Hauptdarsteller und Co-Creator Jason Sudeikis geht, ist damit noch lange nicht Schluss. Laut einem Bericht des Hollywood Reporter denkt er über einen weiteren Erzählbogen nach, der sich über die Staffeln fünf und sechs erstrecken würde.

Apple hat eine fünfte Staffel noch nicht bestellt

Sudeikis will die Autoren der Serie Ende August versammeln, um an Ideen für eine Fortsetzung zu arbeiten. Aus der Arbeit an Staffel vier liegen noch unverbrauchte Einfälle in der Schublade, eine offizielle Bestellung von Apple steht allerdings aus.

Dabei hatte Sudeikis die Serie nach der dritten Staffel eigentlich für beendet erklärt und nach eigener Aussage sogar ein Angebot von mehr als einer Million Dollar pro Episode ausgeschlagen. Die Geschichte war für ihn auserzählt. Ted kehrte am Ende zu seinem Sohn nach Kansas City zurück und hatte damit sein „Happy End“ gefunden.

Zum Umdenken trugen die Zuschauer bei, die ihm immer wieder erzählten, wie viel ihnen die Serie bedeutet. Ihm selbst geht es nach eigenen Worten genauso, denn eine Figur zu spielen, die in jedem Menschen das Beste sieht, beschreibt er als ansteckend. Bei einem Treffen im Ojai Valley Inn lotete das Team schließlich aus, ob sich noch eine Geschichte erzählen lässt. Herausgekommen ist die Prämisse der neuen Staffel, in der Ted ein Frauenteam aus der zweiten englischen Liga trainiert. Bei Apple rannte er damit offene Türen ein.

Ganz reibungslos lief die Rückkehr nicht. Dem Bericht zufolge geriet die Produktion rund einen Monat in Verzug, was zu Krisengesprächen per Videokonferenz zwischen dem Team und Apple geführt haben soll. Das Budget wurde am Ende dennoch unterschritten, vor allem weil weniger Fußballszenen gedreht wurden. Nicht alle Figuren aus den ersten drei Staffeln haben es in die neue Geschichte geschafft. Sudeikis rief jeden betroffenen Schauspieler persönlich an, damit niemand aus dem Internet davon erfährt.