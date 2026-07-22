WhatsApp verpasst seinem Messenger von Zeit zu Zeit punktuell neue Funktionen. Mal sind die Neuerungen kleiner und mal größer. Nun haben die Verantwortlichen einen Schwung neuer Funktionen für den WhatsApp-Messenger angekündigt.

WhatsApp kündigt neue Funktionen an

Ihr könnt den WhatsApp-Messneger auf verschiedenen Endgeräten nutzen. Ihr sitzt gemütlich auf dem Sofa und chattet mit Freunden auf eurem iPad, meldet euch bei der Familie auf dem Heimweg und wechselst zwischen verschiedenen Apps, um Arbeit und Alltag im Griff zu behalten. Eigenen Angaben zufolge soll WhatsApp überall funktionieren. Aus diesem Grund hat der Messenger mit Partnern zusammengearbeitet, damit es sich nahtlos in eure anderen Apps integrieren lässt und ihr es auf all euren Geräten nutzen könnt.

Nun gibt es einen Schwung an neuen Funktionen. Zunächst einmal könnt ihr euch zukünftig direkt auf dem iPad für WhatsApp registrieren. Seit letztem Jahr steht WhatsApp für das iPad zur Verfügung. Seitdem hat WhatsApp von Nutzern die Anfrage erhalten, ob man nicht auch eine Möglichkeit zur Verfügung stellen wird, um sich direkt am iPad zu registriert. Diesem Wunsch kommt man nun nach.

CarPlay erhalt einen neuen Look. WhatsApp hat die Benutzeroberfläche für CarPlay und Android Euro komplett neu gestaltet. Ihr kannst jetzt Nachrichten anhören und beantworten, telefonieren, eure Anrufliste einsehen und eure Favoriten erreichen – freihändig und direkt über den Bildschirm eures Autos.

Eine weitere Neuerung betrifft PDFs. Ihr könnt PDFs jetzt direkt in WhatsApp öffnen, ohne sie herunterzuladen. In diesem Zusammenhang könnt ihr auch einfache Änderungen vornehmen und beispielsweise direkt im Chat Text hervorheben und Anmerkungen machen. Das Ganze wird durch Adobe Acrobat unterstützt.

Bei der letzten Möglichkeit geht es um Musik. Jetzt könnt ihr einen Song direkt aus Apple Music oder Spotify in eurem WhatsApp-Status teilen. Einfach nur ein paar Mal tippen und eure Freund sehen sofort, was ihr gerade hört.

WhatsApp betont, dass die Neuerungen ab sofort und schrittweise eingeführt werden.