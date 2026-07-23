Apples Datenschutzrichtlinie für die Apple Store-App deutet darauf hin, dass die App bald einen virtuellen Einkaufsassistenten erhält, der Nutzern bei der Kaufentscheidung helfen soll.

Chat-Interface für Produktfragen

Die App soll künftig über eine Chat-Oberfläche verfügen, über die Nutzer Fragen zu Apple-Produkten stellen können. Apple nutzt dafür laut eigener Angabe Kontoinformationen, Geräte-Identifikatoren, Chat-Daten, Angaben zum Mobilfunkanbieter sowie – sofern aktiviert – Standortdaten, um eine personalisierte Erfahrung zu ermöglichen. Chatverläufe werden gespeichert und stehen bei erneutem Öffnen der App weiterhin zur Verfügung, so Macrumors.

Hinweis auf Drittanbieter-KI-Modell

Besonders interessant: Apple gibt an, dass Informationen an „Partner“ weitergegeben werden, um eine dialogorientierte Antwort zu ermöglichen – ein Hinweis darauf, dass für den virtuellen Assistenten möglicherweise ein KI-Modell eines Drittanbieters zum Einsatz kommt. In der Datenschutzrichtlinie heißt es dazu: Bevor der Chat an die Partner weitergegeben wird, entfernt Apple persönliche Identifikatoren daraus. Die Partner nutzen die Informationen ausschließlich, um Apple bei der Erstellung einer Antwort zu unterstützen. Die Transkripte werden gespeichert, damit sie bei Rückkehr in die App weiterhin verfügbar sind, für Geschäftsanalysen genutzt werden können und – bei entsprechender Zustimmung – zur Verbesserung des Assistenten beitragen.

Noch nicht live

Die Oberfläche des virtuellen Einkaufsassistenten ist in der Apple-Store-App aktuell noch nicht sichtbar – möglich ist jedoch, dass Apple die Funktion bereits mit ausgewählten Nutzern testet. Bereits im Februar hatte Apple einen ähnlichen virtuellen Assistenten in die Apple-Support-App integriert, der bislang allerdings ebenfalls noch nicht für alle Nutzer verfügbar ist.