Anthropic hat Claude Code für Desktop um eine Integration mit dem iOS Simulator erweitert – die Funktion ist ab sofort als Public Beta verfügbar.

Live-Interaktion mit der App während der Entwicklung

Wird Claude Code angewiesen, eine App zu bauen, auszuführen oder zu überprüfen, kann das Tool die in Entwicklung befindliche App direkt im iOS-Simulator-Fenster öffnen. Claude beobachtet den Simulator dabei live während der Ausführung, interagiert mit der App und iteriert so lange, bis das Projekt fertiggestellt ist. Entwickler können den iOS Simulator währenddessen weiterhin selbst nutzen.

Direkter Zugriff statt Computer-Use

Das Simulator-Fenster in Claude Code steuert den Simulator direkt an und benötigt dafür keine Computer-Use-Funktion, mit der Claude sonst den Bildschirm wie ein Mensch bedienen würde. Dank des direkten Zugriffs entfällt auch die Notwendigkeit der für Computer-Use sonst erforderlichen macOS-Berechtigungen für Bedienungshilfen und Bildschirmaufnahme.

Screenshots des Geräts im iOS Simulator, die Claude erstellt, werden an Anthropic übermittelt und gemäß den Standard-Aufbewahrungsrichtlinien für Unterhaltungen gespeichert. Anthropic empfiehlt Nutzern, sich auf einem von Claude verwendeten Gerät nicht mit echten Accounts anzumelden.

Voraussetzungen

Die iOS-Simulator-Integration ist in Claude Code Desktop für macOS verfügbar und setzt eine Installation von Xcodemit der iOS-Plattform voraus. Das Simulator-Fenster steht ausschließlich in lokalen Sitzungen zur Verfügung. Eine Anleitung zur Nutzung des iOS Simulators mit Claude Code findet sich auf Anthropics Website.