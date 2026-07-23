Das aktuelle MacBook Neo Modell erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Von daher ist es keine große Überraschung, dass Apple bereits an der zweiten Generation arbeite. Dabei wird das Unternehmen auf punktuelle Verbesserungen setzen.

Apple arbeitet am MacBook Neo

Mark Gurman von Bloomberg hat sich zur Mac-Pipeline der nächsten Jahre geäußert. Demnach setzt Apple beim kommenden MacBook Neo 2 auf punktuelle Verbesserungen setzen. Ein neuer Prozessor und mehr Arbeitsspeicher scheinen gesetzt. Gerüchten zufolge setzt Apple bei der zweiten Generation des MacBook Neo auf den A19 Pro Chip. Somit würde das MacBook Neo 2 über 12GB RAM verfügen. Das aktuelle Modell mit A18 Pro verfügt „nur“ über 8GB RAM.

Dem Bericht zufolge wird das nächste MacBook Neo auch über neue Farboptionen verfügen. Zu den bisherigen Ausführungen gehören Silber, Rosa, Zitrus und Indigo. Es gibt keine Angaben zum Erscheinungstermin des nächsten MacBook Neo. Das aktuelle Modell erschien im Frühjahr 2026, die Nachfolgegeneration könnte im Frühjahr 2027 erscheinen.

Zunächst startete das MacBook Neo in Deutschland zum Preis von 699 Euro. Nachdem Apple aufgrund der Speicherkrise die Preise für verschiedene Produkte erhöht hatte, kostet das MacBook Neo aktuell ab 799 Euro.