Ab macOS 28 unterstützt Apple das alte Dateisystem Mac OS Extended, besser bekannt als HFS+, nur noch auf unverschlüsselten Volumes. Verschlüsselte Festplatten, SSDs und andere Datenträger in diesem Format müssen Nutzer vor dem Update umstellen. Apple hat die zugehörige Support-Seite jetzt überarbeitet und einen Weg ergänzt, der ohne vorherige Entschlüsselung auskommt.

Konvertierung läuft über das Festplattendienstprogramm

Dass verschlüsselte HFS+ Volumes künftig nicht mehr eingebunden werden können, hatte Apple vor einigen Wochen in einem Support-Dokument beschrieben und betroffenen Nutzern zwei Wege genannt. Sie sollten entweder die Verschlüsselung ihrer Laufwerke entfernen oder die Datenträger gleich mit APFS neu formatieren, wobei beim Neuformatieren alle gespeicherten Daten verloren gehen.

Die aktualisierte Fassung des Support-Dokuments bietet jetzt eine neue Möglichkeit an. Das verschlüsselte Volume wird dafür im Festplattendienstprogramm ausgewählt und anschließend über den Menüpunkt „Bearbeiten“ mit dem Befehl „In APFS konvertieren“ direkt in ein verschlüsseltes APFS-Volume überführt. Damit die Auswahl in der Seitenleiste leichter fällt, empfiehlt Apple, vorab im Menü „Darstellung“ die Option „Nur Volumes einblenden“ zu aktivieren.

Für verschlüsselte Time-Machine-Backup-Laufwerke gilt die direkte Konvertierung laut Apple allerdings nicht. Die früheren Anweisungen, ein Volume erst zu entschlüsseln, dann zu konvertieren und bei Bedarf neu zu verschlüsseln, hat Apple aus dem Dokument gestrichen. Damit Nutzer rechtzeitig reagieren können, weist macOS 26 auf betroffene Laufwerke hin, sobald ein verschlüsseltes Mac-OS-Extended-Volume angeschlossen wird.