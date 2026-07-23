Im Jahr 1990 startete Wacken Open Air mit gerade mal sechs Bands auf einem Acker in Schleswig-Holstein begann. Mittlerweile ist das das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Auch in diesem Jahr ist das Festival wieder ausverkauft. Solltet ihr keine Karte haben und vor Ort sein, so könnt ihr eure Lieblingsbands kostenlos und Live-Stream auf MagentaTV verfolgen.

Kostenlos: Telekom streamt Wacken Open Air 2026

Ein paar wenige Tage müssen sich Heavy-Metal-Fans noch gedulden, bis zum 29. Juli bis zum 01. August das Wacken Open Air Festival zum 35. Mal ausgetragen wird. Wer nicht vor Ort in Wacken dabei sein kann, muss auf das Festival dennoch nicht verzichten. Die Telekom bringt das 35. Wacken Open Air mit einem umfangreichen Livestream-Angebot kostenlos zu allen Fans. Auf Moments TV sowie auf MagentaMusik 1 läuft der Livestream der beiden Hauptbühnen Harder und Faster, die im Wechsel bespielt werden. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Highlights von der Louder Stage.

MagentaMusik 2 zeigt Konzerte der Louder Stage sowie ausgewählte Auftritte von den Bullhead City-Bühnen W:E:T und Headbanger.

Auch in diesem Jahr sind wieder internationale Bands mit von der Partie, darunter Judas Priest, Def Leppard, Savatage, Running Wild, Saxon, Powerwolf, Lamb of God, In Flames, Arch Enemy, Heaven Shall Burn und Airbourne.