Apple TV hat die fünfte und letzte Staffel von „The Morning Show“ angekündigt. Die Drama-Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon kehrt 2027 zurück und bringt die Geschichte rund um den fiktiven Fernsehsender UBA damit zum Abschluss.

„The Morning Show“ auf Apple TV

„The Morning Show“ gehörte im Herbst 2019 zu den Startproduktionen, mit denen Apple seinen Streamingdienst eröffnet hat. In den vier Staffeln seither hat die Serie mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter Emmys, Critics Choice Awards und Preise der Screen Actors Guild.

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind neben ihren Rollen auch als ausführende Produzentinnen an dem Projekt beteiligt. „Weil wir von Anfang an wussten, dass dies unsere letzte Staffel sein würde, konnten wir den Abschluss ganz bewusst gestalten“, sagt Aniston in der Ankündigung. Witherspoon beschreibt die Serie als Projekt, das über den Newsroom hinausreicht. Ihr ging es nach eigenen Worten um die Pressefreiheit und um Journalisten, die diese oft unter hohem persönlichem Einsatz verteidigen.

Neben Aniston und Witherspoon stehen unter anderem Billy Crudup, Mark Duplass, Jon Hamm, Karen Pittman, Nestor Carbonell und Nicole Beharie erneut vor der Kamera. Für die letzte Staffel hat Apple mehrere Neuzugänge verpflichtet, darunter Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes und Lizzy Caplan. Hinter den Kulissen bleibt das eingespielte Team an Bord. Showrunnerin Charlotte Stoudt verantwortet weiter die Drehbücher, während Mimi Leder erneut Regie führt und mitproduziert.

Wer die Wartezeit überbrücken will, kann die komplette vierte Staffel bereits bei Apple TV sehen. Sie spielt im Frühjahr 2024, knapp zwei Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel, und beschäftigt sich nach der Fusion der fiktiven Sender UBA und NBN mit Deepfakes, Verschwörungstheorien und der Frage, wem in einem polarisierten Amerika noch zu trauen ist.