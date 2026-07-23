Die EU-Kommission hat zwei Geldbußen von insgesamt 890 Millionen Euro gegen Google verhängt. Der Konzern hat aus Sicht der Brüsseler Behörde eigene Dienste in den Suchergebnissen bevorzugt und App-Entwicklern unzulässige Beschränkungen auferlegt. Die Entscheidungen fallen in eine angespannte Phase im Handelsverhältnis mit den USA, denn Washington bereitet gerade neue Zölle vor.

Allein die Bevorzugung in der Suche kostet 460 Millionen Euro

Grundlage der Bußen ist der Digital Markets Act (DMA), der großen Tech-Konzernen konkrete Verhaltensregeln für zentrale Digitalmärkte vorschreibt. Die Kommission hatte die Verfahren im März 2024 eröffnet. Die höhere der beiden Bußen, 460 Millionen Euro, betrifft die Google-Suche. Nach Auffassung der Kommission hat Google dort eigene Angebote wie „Google Shopping“, „Google Hotels“ und „Google Flights“ systematisch besser platziert als die Dienste der Konkurrenz. Die zweite Buße über 430 Millionen Euro entfällt auf den Umgang mit App-Entwicklern. Laut der Kommission hindert Google sie daran, ihre Kunden auf günstigere Angebote außerhalb von „Google Play“ hinzuweisen. Ebenfalls war es den Entwicklern nicht möglich, auf alternative Bezahlsysteme hinzuweisen. Die Behörde beanstandet außerdem Beschränkungen bei der Werbung für solche Angebote und beim Abschluss von Verträgen über andere Vertriebskanäle.

Die Bevorzugung eigener Dienste beschäftigt die EU bereits seit Jahren. Im Google-Shopping-Verfahren, das 2010 begann und dessen Bußgeldentscheidung der Europäische Gerichtshof erst 2024 bestätigte, spielte der Vorwurf erstmals eine tragende Rolle. Rechtswidrig sein konnte die Eigenbevorzugung schon nach dem allgemeinen Kartellrecht. Der DMA legt den als Gatekeeper eingestuften Konzernen zusätzlich eine ausdrückliche Vorabpflicht auf, die das Verfahren beschleunigen und die Beweisanforderungen senken soll. Das Kartellrecht gilt daneben weiter.

Google muss innerhalb von 60 Tagen nachbessern

Neben den Geldbußen verlangt die Kommission konkrete Änderungen. Google muss fremde Dienste bei der Platzierung in den Suchergebnissen künftig fair und diskriminierungsfrei behandeln und App-Entwicklern die freie Kommunikation mit ihren Nutzern erlauben. Dafür bleiben dem Konzern 60 Tage. Danach drohen tägliche Zwangsgelder von bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes. Erste Anpassungen testet Google schon. Die Kommission will die Umsetzung weiter beobachten und wertet einige der Änderungen als deutlichen Fortschritt. Ob das Unternehmen gegen die Entscheidungen der Kommission klagt, ließ es offen.

Washington bereitet parallel neue Zölle vor

Millionenstrafen gegen einen amerikanischen Konzern dürften den Handelskonflikt mit den USA neu befeuern. Die Trump-Regierung betrachtet die europäischen Digitalgesetze als Handelshemmnis und hat solche Geldbußen wiederholt mit Zöllen gleichgesetzt. Vor einem Jahr einigten sich beide Seiten im sogenannten Turnberry-Abkommen. Stabil ist die Lage trotzdem nicht. Wie stark der politische Druck auf Brüssel wirkt, zeigte sich im vergangenen September. Eine Strafe gegen Googles Werbegeschäft lag damals auf Eis, weil Handelskommissar Maroš Šefčovič wegen möglicher Auswirkungen auf die laufenden Zollverhandlungen mit Washington intervenierte. Wenige Tage nachdem der interne Streit öffentlich geworden war, verhängte die Kommission eine Buße von 2,95 Milliarden Euro.