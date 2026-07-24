Immer mehr Nutzer setzen auf KI-Chatbots, um ihre Gesundheitsdaten auszuwerten oder Fitnessziele besser zu verfolgen. Wer dafür jedoch seine Daten aus Apple Health mit ChatGPT verbindet, sollte sich der möglichen Datenschutzrisiken bewusst sein. Ein aktueller Bericht erklärt, warum Apples künftige Siri-KI hier einen entscheidenden Vorteil haben könnte.

Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen

Apple Health speichert zahlreiche persönliche Informationen – darunter Herzfrequenz, Schlafdaten, Trainingsaktivitäten, Medikationspläne und weitere Gesundheitswerte. Werden diese Daten an externe KI-Dienste übertragen, verlassen sie das geschützte Apple-Ökosystem.

Zwar bieten viele KI-Anbieter entsprechende Datenschutzmaßnahmen an, dennoch besteht grundsätzlich das Risiko, dass sensible Informationen auf externen Servern verarbeitet oder gespeichert werden. Gerade Gesundheitsdaten gelten als besonders schützenswert und sollten deshalb mit Bedacht weitergegeben werden.

Apple setzt auf Verarbeitung direkt auf dem Gerät

Genau hier verfolgt Apple einen anderen Ansatz. Viele Funktionen von Apple Intelligence und der neuen Siri sollen direkt auf dem iPhone, iPad oder Mac ausgeführt werden. Reicht die Leistung des Geräts nicht aus, kommt Apples Private Cloud Compute zum Einsatz. Dabei werden Daten verschlüsselt verarbeitet, ohne dauerhaft gespeichert oder für das Training von KI-Modellen verwendet zu werden.

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Dadurch könnten Gesundheitsdaten künftig analysiert werden, ohne sie an externe KI-Dienste weitergeben zu müssen. Dieser datenschutzorientierte Ansatz zählt zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen von Apple Intelligence.

ChatGPT bleibt trotzdem eine Option

Das bedeutet allerdings nicht, dass ChatGPT grundsätzlich ungeeignet ist. Wer bewusst entscheidet, welche Informationen geteilt werden, kann den KI-Chatbot weiterhin sinnvoll nutzen – etwa für allgemeine Fragen zu Fitness, Ernährung oder Trainingsplänen.

Anders sieht es aus, wenn komplette Gesundheitsverläufe oder umfangreiche Health-Daten exportiert und hochgeladen werden. In diesem Fall sollten Nutzer genau prüfen, welche Informationen sie preisgeben und welche Datenschutzbestimmungen für den jeweiligen Dienst gelten.

Apple arbeitet an einer Gesundheits-KI

Der Bericht passt zu früheren Gerüchten, wonach Apple an einem umfassenden KI-gestützten Gesundheitscoach arbeitet. Dieser soll künftig Gesundheitsdaten aus Apple Health auswerten und personalisierte Empfehlungen geben – ohne dass Nutzer ihre sensiblen Daten an externe Anbieter übertragen müssen.

Sollte Apple diese Funktionen in den kommenden Jahren einführen, könnte das Unternehmen seine Datenschutzstrategie auch im Gesundheitsbereich weiter ausbauen.

Fazit

Die Verbindung von Apple Health mit externen KI-Diensten wie ChatGPT kann praktische Vorteile bieten, wirft aber gleichzeitig Fragen zum Datenschutz auf. Apples Strategie, Gesundheitsdaten möglichst direkt auf dem Gerät oder über die datenschutzorientierte Private Cloud Compute zu verarbeiten, könnte hier langfristig einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Wer KI für Gesundheitsdaten nutzen möchte, sollte daher genau überlegen, welche Informationen tatsächlich geteilt werden müssen.

Mehr über ChatGPT Health erfahrt ihr hier.