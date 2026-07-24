Meta hat mit „Facebook Verified“ ein neues Abzeichen vorgestellt, das anzeigen soll, dass hinter einem Facebook-Profil ein realer Mensch steckt und kein KI-generiertes Fake-Konto. Die Verifizierung ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an persönliche Profile.

Ein Video-Selfie dient als Echtheitsnachweis

Wer das Abzeichen erhalten möchte, nimmt ein kurzes Video-Selfie auf, das Meta anschließend mit den vorhandenen Profilfotos abgleicht. Der Vorgang dauert nach Angaben des Unternehmens nur wenige Minuten und muss nur einmal durchlaufen werden. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Das Konto darf außerdem nicht gegen Metas Gemeinschaftsstandards zu Betrug und irreführenden Praktiken verstoßen haben und keine Anzeichen für unauthentisches Verhalten zeigen.

Für Unternehmensseiten und Konten im ProMode ist das Abzeichen nicht vorgesehen. Meta positioniert die Funktion damit als Angebot für Privatnutzer und nicht für Creator oder Firmen. Nach erfolgreicher Prüfung erscheint das Abzeichen auf dem Marketplace, bei Facebook Dating, in Gruppen und auf dem Profil selbst. Eine Ausweitung auf Beiträge im Feed soll später folgen.

Das neue Abzeichen ist nicht mit dem kostenpflichtigen Abo „Meta Verified“ zu verwechseln. Das Abo kombiniert ein Verifizierungsabzeichen mit Zusatzleistungen wie einem Schutz vor Identitätsdiebstahl und direktem Kontakt zum Support. „Facebook Verified“ verzichtet auf solche Extras und beschränkt sich darauf, die Echtheit einer Person zu bestätigen.

Die Einführung erfolgt schrittweise und beginnt in ausgewählten Märkten. Im Anschluss will Meta die Funktion weltweit verfügbar machen.