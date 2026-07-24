Obwohl Apple sein erstes faltbares iPhone noch nicht offiziell vorgestellt hat, wird allgemein mit einem fulminanten Marktstart gerechnet. Laut einer aktuellen Analyse von Counterpoint Research könnte das oft als iPhone Ultra bezeichnete Foldable bereits im ersten Verkaufsjahr 25 Prozent aller weltweit ausgelieferten faltbaren Smartphonesausmachen.

Apple mischt den Foldable-Markt auf

Bislang wird der Markt für faltbare Smartphones vor allem von Samsung dominiert. Doch mit Apples Einstieg könnte sich das Kräfteverhältnis deutlich verschieben. Counterpoint prognostiziert für 2026 einen Anstieg der weltweiten Foldable-Auslieferungen um 21 Prozent. Einen großen Anteil an diesem Wachstum soll Apples erstes faltbares iPhone haben.

Dem Bericht zufolge könnte Samsung zwar mit rund 32 Prozent Marktanteil Marktführer bleiben, Apple würde mit 25 Prozent jedoch sofort auf Platz zwei einsteigen. Dahinter folgen Huawei mit 24 Prozent sowie Motorola und Honor mit deutlich kleineren Anteilen.

Hoher Preis dürfte Käufer nicht abschrecken

Mehrere Gerüchte gehen davon aus, dass Apple sein Foldable im absoluten Premium-Segment positionieren wird. Ein Verkaufspreis von rund 2.500 Dollar gilt derzeit als wahrscheinlich. Dennoch rechnen Analysten mit einer hohen Nachfrage – vor allem bei bestehenden iPhone-Nutzern, die auf ein neues Formfaktor-Konzept warten.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Apple seine Zulieferer auf eine Produktion von rund zehn Millionen Gerätenvorbereitet haben soll. Das deutet darauf hin, dass der Konzern selbst von einem erfolgreichen Marktstart ausgeht.

Konkurrenz reagiert bereits

Dass Apple den Foldable-Markt verändern könnte, zeigt sich auch bei der Konkurrenz. Samsung hat seine jüngsten Fold-Modelle unter anderem mit einem breiteren Displayformat und einem überarbeiteten Scharnier ausgestattet – Änderungen, die von vielen Beobachtern als Reaktion auf Apples erwartetes Foldable interpretiert werden.

Branchenexperten gehen davon aus, dass Apples Einstieg nicht nur die Verkaufszahlen ankurbeln, sondern auch die Entwicklung neuer Foldable-Modelle beschleunigen wird. Gleichzeitig dürfte das Premium-Image des iPhones dazu beitragen, dass faltbare Smartphones für viele Käufer attraktiver werden.

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, könnte Apple den Foldable-Markt schon im ersten Jahr nachhaltig verändern. Ein Marktanteil von 25 Prozent wäre ein außergewöhnlich starker Einstand und würde zeigen, welchen Einfluss das Unternehmen auch in einer bislang von Android-Herstellern dominierten Produktkategorie besitzt. Ob das sogenannte iPhone Ultra die hohen Erwartungen erfüllen kann, dürfte sich nach der erwarteten Vorstellung im Herbst zeigen.