Primate Labs hat Geekbench 7 veröffentlicht. Die neue Ausgabe des verbreiteten Benchmark-Tools misst die Leistung von Prozessor und Grafikchip mit überarbeiteten Tests, die sich stärker an realen Anwendungen orientieren als bisher.

Multi-Core-Wert soll echte Arbeitslasten abbilden

Die wichtigste Neuerung betrifft den Multi-Core-Benchmark. Eine Aufgabe läuft dort nur dann auf mehreren Kernen, wenn die Anwendung, die sie nachbildet, in der Praxis ebenfalls mehrere Threads nutzt. Laut Primate Labs entsteht so ein Multi-Core-Wert, der aussagekräftiger zeigt, wie sich ein Gerät bei tatsächlicher Arbeit schlägt.

Der GPU-Benchmark legt seinen Schwerpunkt jetzt auf maschinelles Lernen und Content-Erstellung. Die Tests verfolgen unter anderem Gesichter in Videos und legen Echtzeit-Filter darüber, skalieren Bilder per KI hoch oder berechnen die Hintergrundunschärfe in Videokonferenzen. Hinzu kommen Aufgaben aus der Bildbearbeitung und Bildsynthese, darunter RAW-Verarbeitung, Farbkorrekturen per LUT, Path Tracing und Flüssigkeitssimulationen. Zudem wird Nvidias CUDA-Schnittstelle neben OpenCL, Vulkan und Metal unterstützt.

Die Testdaten fallen in Version 7 anspruchsvoller aus. Die Workloads für Dateikompression und PDF-Anzeige arbeiten mit variableren Inhalten, die Entwickler- und Bildverarbeitungstests mit mehr Dateien und unterschiedlichen Bildformaten. Neu sind Medien-Workloads für das Kodieren, Dekodieren und Verarbeiten von Audio und Video. Tests mit der Spracherkennung Whisper sowie den Codecs AV1 und Opus bilden Videokonferenzen, Bildschirmfreigaben und Medienwiedergabe nach.

Für Spieler interessant ist ein neuer Physik-Test auf Basis der Jolt-Engine, die in etlichen Videospielen zum Einsatz kommt. Der Foto-Editor-Test deckt mehr alltägliche Bearbeitungsschritte ab. Zudem verarbeitet der Fotobibliothek-Workload jetzt auch Formate wie JPEG XL und DNG.

Geekbench 7 steht für iOS, macOS und weitere Plattformen zum Download bereit. Für den privaten Gebrauch bleibt die App kostenlos. Die Pro-Version kostet regulär 99 Dollar, bis zum 6. August gewährt Primate Labs 20 Prozent Rabatt.