In der vierten Beta von macOS 27 Golden Gate steckt eine bislang deaktivierte Oberfläche, über die sich die Stimme des überarbeiteten Siri-Assistenten auswählen lässt. Entdeckt hat sie der MacRumors-Leser „mactracker“, der den Fund als verstecktes „Voice Pad“ beschreibt und in einem Video zeigt.

Apple ändert die Stimmauswahl

Wird die Funktion aktiviert, ersetzt sie das gewohnte Menü für die Stimmoptionen in den Systemeinstellungen durch eine fast schwarze Fläche, auf der die aktuell gewählte Stimme als farbiger Punkt erscheint. Wer mit gedrückter Maustaste über die Fläche fährt, bringt weitere Punkte zum Vorschein, während Farben über die Ansicht wandern und die Siri-Stimme ihren Klangcharakter verändert.

Die Darstellung reagiert dabei auch akustisch auf die Position des Zeigers. Nähert er sich einer Stimme auf der Fläche, klingt diese klarer und präsenter. Weiter entfernte Stimmen rücken dabei in den Hintergrund. Ein räumlicher Klangmischer wertet dafür Abstand, Winkel und Geschwindigkeit der Bewegung aus und passt Lautstärke, Hall und Filterung der einzelnen Audioebenen laufend an.

Auf der Fläche verteilen sich 13 Plätze in einem Raster, was auf entsprechend viele eigene Stimmen für den neuen Assistenten hindeutet. Die passenden Sprachmodelle fehlen in der aktuellen Beta noch, sodass das System auf die zwei vorhandenen Stimmen zurückgreift. Eine Datei aus der Beta beschreibt die 13 vorgesehenen amerikanischen Stimmen nach Geschlecht, Alter und Charakter. Das Spektrum reicht von einer leisen jungen Frauenstimme bis zu einer tiefen Männerstimme, dazu kommen zwei älter klingende Varianten.

Wer die Funktion selbst ausprobieren will, muss den Systemschutz SIP deaktivieren und interne Prüfungen mit einem Debugger umgehen. Einen einfachen Schalter gibt es nicht. Der neue Siri-Assistent erscheint im September mit iOS 27, macOS 27 und den übrigen Systemupdates in den unterstützten Regionen.