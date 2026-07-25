Apple TV hat mit „The Last Person on Earth“ seine erste Dating-Serie angekündigt. Das achtteilige Format läuft offiziell als Dokumentar-Serie und entsteht mit der bekannten Paartherapeutin und Bestsellerautorin Esther Perel, die auch im Zentrum der Sendung steht.

Esther Perel verkuppelt gegensätzliche Charaktere

Laut Pressemitteilung stellt Perel gemeinsam mit einem Team aus Matchmakern und Therapeuten Paare zusammen, die auf den ersten Blick nicht zueinanderpassen. Die frisch Verkuppelten reisen anschließend an romantische und entlegene Orte, wo sich zeigen soll, ob aus den Gegensätzen eine Liebesgeschichte entsteht.

Perel begründet das Konzept mit einer Erkenntnis aus ihrer jahrzehntelangen Arbeit als Paartherapeutin:

„Im Laufe meiner Karriere als Paartherapeutin ist mir eine Wahrheit unbestreitbar bewusst geworden: Liebe mag sich nach Nähe sehnen, doch das Verlangen wird durch das Anderssein beflügelt“, sagt Perel. „‚The Last Person on Earth‘ ist eine mutige Auseinandersetzung mit Beziehungen, die all unsere Annahmen über Kompatibilität infrage stellt; sie lädt die Menschen dazu ein, ihre Checkliste beiseitezulegen und das Dating als Abenteuer ins Unbekannte zu begreifen. Wenn wir uns entschließen, die engen Grenzen dessen zu überschreiten, was uns vertraut oder sicher erscheint, können leidenschaftliche Liebesgeschichten entstehen.“

Dass Apple das Format als Dokumentar-Serie und nicht als Reality-Show vermarktet, wirkt wie eine bewusste Entscheidung. Der Streamingdienst hat Reality-Formate bislang gemieden und positioniert die neue Produktion erkennbar eine Stufe über den gängigen Kuppelshows.

Einen Starttermin nennt Apple bisher nicht. Mit einer Premiere ist frühestens 2027 zu rechnen. Erst gestern hatte Apple TV eine Serienadaption des neuen Liebesromans von Rebecca Yarros angekündigt. Der Streamingdienst baut sein Angebot damit über die bisherigen Schwerpunkte Science-Fiction, Comedy und Thriller hinaus aus.