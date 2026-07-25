In den letzten Jahren hat die EU immer mal wieder Strafen gegen US-Unternehmen verhängt, erst vor wenigen Tagen gegen Google. US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, dass seine Regierung eine Untersuchung der Bußgelder einleiten will, die die Europäische Union gegen Tech-Unternehmen wie Apple, Google und Meta wegen Verstößen gegen Kartellrecht und den Digital Markets Act verhängt hat.

Deutliche Worte in Richtung Brüssel

Trump bezeichnete das Vorgehen der EU als „illegal und höchst unethisch“ und kündigte an, die Strafen rückgängig machen zu wollen sowie „substanzielle Zölle“ gegen die EU einzuführen. In seinem Post listete er mehrere Bußgelder auf: 15 Milliarden Dollar gegen Apple, 3 Milliarden Dollar gegen Meta, 2,5 Milliarden Dollar gegen Amazon sowie eine aktuelle, weitere Milliarden-Dollar-Strafe gegen Google – mit der die Gesamtsumme der EU-Bußgelder gegen Google laut Trump auf über 18 Milliarden Dollar steigt. Er kündigte an, eine sogenannte „Section 301″-Untersuchunggegen die von ihm als „Ausraubung“ amerikanischer Unternehmen bezeichnete Praxis einzuleiten.

Die tatsächlichen Bußgeldsummen

Zur Einordnung: Apple wurde 2025 tatsächlich mit 570 Millionen Dollar belegt, Meta erhielt 2024 eine Strafe von 840 Millionen Dollar sowie 2025 eine weitere von 200 Millionen Dollar, und Google wurde diese Woche mit einer zusätzlichen Strafe von 1 Milliarde Dollar belegt – nachdem Anfang des Monats bereits eine frühere Android-Kartellstrafe in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar bestätigt worden war. Die von Trump genannten Zahlen weichen damit teils deutlich von den offiziell verhängten Summen ab.

Fortsetzung eines länger andauernden Konflikts

Trump hatte bereits zuvor mit Zöllen gegen die EU gedroht, sollte diese ihre Vorgehensweise gegen US-Unternehmen nicht einstellen. Auch das Büro des US-Handelsbeauftragten hatte in der Vergangenheit mit Gebühren und Beschränkungen gegen europäische Dienstleistungen und Unternehmen gedroht.

Zölle als zentrales Thema von Trumps zweiter Amtszeit

Zölle spielen in Trumps zweiter Amtszeit eine zentrale Rolle und betreffen sowohl US-Unternehmen als auch Verbraucher. Ein von Trump zu Jahresbeginn eingeführter pauschaler 10-Prozent-Zoll lief heute aus. Die Trump-Regierung hat bereits neue Zölle als Ersatz eingeführt – mit der Begründung, 60 Länder hätten es versäumt, ein Verbot der Einfuhr von Waren aus Zwangsarbeit wirksam durchzusetzen. Betroffen sind unter anderem Waren aus Großbritannien, China und der Europäischen Union.