WhatsApp verpasst seinem Messenger von Zeit zu Zeit immer mal wieder kleiner und größer Verbesserungen. Nun arbeiten die Entwickler am Feinschliff ihrer iOS-App. Nachdem der Messenger in den vergangenen Wochen schrittweise das neue Liquid-Glass-Design eingeführt hat, testet Meta nun eine weitere optische Änderung. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Nachrichtenblasen, die künftig deutlich runder und moderner wirken sollen. Die Neuerung befindet sich aktuell in der TestFlight-Beta und ist zunächst nur für ausgewählte Nutzer verfügbar.

Nachrichten erinnern stärker an iMessage

Die überarbeiteten Sprechblasen besitzen stärker abgerundete Ecken und wirken dadurch weicher als bisher. Das neue Erscheinungsbild erinnert an Apples iMessage und fügt sich besser in das aktuelle Liquid-Glass-Design von iOS ein. Ziel ist offenbar ein harmonischeres Gesamtbild, das moderner wirkt und besser zur aktuellen Designsprache von Apple passt.

Neben den Sprechblasen überarbeitet WhatsApp auch die Darstellung von Medieninhalten. Fotos, Videos, GIFs und Linkvorschauen verzichten künftig auf den bisherigen grünen Rahmen und werden stattdessen nahtloser in den Chat integriert, so WABetaInfo. Das sorgt für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild und lenkt den Fokus stärker auf die Inhalte.

Teil einer größeren Design-Offensive

Die neuen Nachrichtenblasen sind der nächste Schritt in Metas umfangreicher Modernisierung der iOS-App. Erst vor Kurzem erhielt WhatsApp das an Apples Liquid-Glass-Design angelehnte Erscheinungsbild. Bereits im Juni testete das Unternehmen zudem neue Animationen für Nachrichtenblasen, die das Versenden und Empfangen von Nachrichten flüssiger wirken lassen.

Wann das neue Design für alle iPhone-Nutzer verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß können neue WhatsApp-Funktionen mehrere Wochen oder sogar Monate in der Beta verbleiben, bevor sie weltweit ausgerollt werden.

Kurzum: Mit den überarbeiteten Nachrichtenblasen setzt WhatsApp seine Design-Anpassungen auf iOS konsequent fort. Die runderen Formen und die dezentere Darstellung von Medien sorgen für ein moderneres Erscheinungsbild, das sich stärker an Apples Designsprache orientiert. Auch wenn die Änderungen rein optischer Natur sind, könnten sie das Chat-Erlebnis für viele iPhone-Nutzer angenehmer machen.