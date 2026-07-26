Seit mehreren Jahren wird kolportiert, dass Apple mit Hochdruck an der ersten Generation seiner Smart Glasses arbeitet. Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Reporter Mark Gurman plant der Konzern derzeit, die neue Produktkategorie auf der WWDC im Juni 2027 vorzustellen. Im Mittelpunkt sollen dabei nicht nur KI-Funktionen stehen, sondern vor allem ein Thema, das Apple seit Jahren von der Konkurrenz abheben möchte: Datenschutz.

Apples Antwort auf die Meta Ray-Ban

Die erste Generation der Apple Smart Glasses soll direkt mit den Meta Ray-Ban Smart Glasses konkurrieren. Anders als viele frühere Gerüchte vermuten ließen, handelt es sich zunächst nicht um eine vollwertige AR-Brille mit eingeblendeten Displays. Stattdessen sollen Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und Apple Intelligence im Mittelpunkt stehen.

Zu den erwarteten Funktionen gehören unter anderem:

Fotos und Videos aufnehmen

Musik wiedergeben

Telefonate führen

Sprachsteuerung über Siri

KI-gestützte Informationen zur Umgebung (Visual Intelligence)

Apple setzt damit auf ein ähnliches Konzept wie Meta, möchte sich aber über die Software und den Datenschutz von der Konkurrenz abheben.

Datenschutz als wichtigstes Verkaufsargument

Besonders interessant ist der neue Bericht wegen seines Fokus auf den Datenschutz. Gurman zufolge entwickelt Apple derzeit eine Reihe neuer Hard- und Softwarefunktionen, die speziell den Umgang mit Kameras und sensiblen Nutzerdaten regeln sollen. Konkrete Details nennt der Bericht zwar noch nicht. Es wird allerdings davon ausgegangen, dassApple genau diesen Punkt im Marketing stark hervorheben wird.

Während Meta in der Vergangenheit immer wieder wegen Datenschutzbedenken rund um seine Smart Glasses kritisiert wurde, könnte Apple versuchen, sich als datenschutzfreundliche Alternative zu positionieren.

WWDC als ungewöhnlicher Präsentationsort

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, wäre die WWDC 2027 ein ein nachvollziehbarer Ort für die Vorstellung. Zwar steht Apples Entwicklerkonferenz traditionell im Zeichen neuer Software, doch mit den Smart Glasses dürfte vor allem die enge Verzahnung von Hardware, Apple Intelligence und neuen Entwickler-Schnittstellen im Mittelpunkt stehen.

Bereits die Vision Pro wurde 2023 erstmals auf einer WWDC präsentiert – Apple könnte diese Strategie nun mit einer weiteren völlig neuen Produktkategorie fortsetzen. Ein Vorteil ist, dass Entwickler im Anschluss an die WWDC ausreichend Zeit haben, bis zur Markteinführung der Apple Brille Apps zu entwickeln.

Noch viele offene Fragen

Trotz des konkreteren Zeitplans bleiben zahlreiche Details offen. So ist bislang unklar, wie die Brille aussehen wird, welche Akkulaufzeit sie bietet und wie stark Apple Intelligence tatsächlich integriert sein wird. Auch Preis und Marktstart wurden bislang nicht genannt.

Fest steht lediglich, dass Apple den Wettbewerb im Bereich KI-gestützter Wearables offenbar ernst nimmt und seine erste Smart Glasses-Generation als langfristigen Baustein der eigenen Produktstrategie betrachtet.

Kurzum: Mit den Smart Glasses könnte Apple 2027 die nächste große Produktkategorie nach der Vision Pro eröffnen. Statt auf spektakuläre AR-Funktionen setzt der Konzern zum Start offenbar auf alltagstaugliche KI-Funktionen und einen starken Fokus auf Datenschutz. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, dürfte die WWDC 2027 zu den spannendsten Apple-Keynotes der vergangenen Jahre gehören.