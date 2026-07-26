Über zwei Jahre ist es her, dass Apple die Sci-Fi-Serie „Neuromancer“ angekündigt und in Auftrag gegeben hat. Zwischenzeitlich war es verhältnismäßig ruhig rund um die Serie. Dies änderte sich kürzlich mit dem kurzen Teaser auf X. Nun gibt es mit dem offiziellen Teaser einen weiteren Einblick in die Serie.

„Neuromancer“: Teaser ist da

Im Rahmen des Panels von Apple TV auf der San Diego Comic-Con sorgte Callum Turner heute für eine virtuelle Überraschung. Er präsentierte den ersten Teaser zur mit Spannung erwarteten neuen Science-Fiction-Serie „Neuromancer“, die auf dem gleichnamigen, preisgekrönten Roman von William Gibson basiert. Die zehnteilige Serie, in der neben Turner auch Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard und Clémence Poésy mitwirken, startet am 22. Januar 2027 mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV. Anschließend erscheint bis zum 19. März 2027 jeden Freitag eine neue Episode.

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„Neuromancer“ folgt dem angeschlagenen Spitzen-Superhacker Case (Turner), der gemeinsam mit seiner Partnerin Molly (Middleton) – einer als „Razor-Girl“ bekannten Auftragsmörderin – in ein Netz aus digitaler Spionage und hochriskanten Verbrechen hineingezogen wird, während sie einen Coup gegen eine Konzern-Dynastie mit unzähligen Geheimnissen durchführen. Zur Besetzung gehören außerdem Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields und Isabella Pappas.

Deutscher Trailer