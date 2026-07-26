Anfang dieses Jahres gab Apple im Rahmen des Apple TV Press Days einen Ausblich auf zahlreiche Inhalte, die im Laufe dieses Jahres erscheinen werden. Dieses werden nun nach und nach „abgearbeitet“. Nun erhalten wir einen ausführlicheren Einblick in „Matchbox the Movie“. Dieser startet am 09. Oktober auf dem Video-Streaming-Portal. Vorab git es nun den offiziellen Trailer.

„Matchbox the Movie“: Trailer ist da

Apple Original Films hat in der „Hall H“ auf der San Diego Comic-Con den Trailer zum kommenden Actionfilm „Matchbox The Movie“ mit John Cena vorgestellt. Am 09. Oktober 2026 startet der Film auf Apple TV.

Inspiriert von den legendären Mattel-Spielzeugen, ist „Matchbox The Movie“ ein actiongeladenes Abenteuer, das rund um den Globus führt. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Freunden, die sich seit ihrer Kindheit kennen. Ihr Leben gerät völlig aus den Fugen, als der verdeckte CIA-Agent Sean (Cena) – ihr ehemaliger Anführer, der lange Zeit verschwunden war – in ihre Kleinstadt zurückkehrt und sie ungewollt in eine rasante internationale Jagd zur Rettung der Welt hineinzieht.

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„Matchbox The Movie“ ist ein Apple Original Film von Skydance Media und Mattel Studios; Regie führt Sam Hargrave, der auch als Executive Producer fungiert, während das Drehbuch von David Coggeshall stammt. Als Produzenten sind David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger für Skydance sowie Robbie Brenner und Ynon Kreiz für Mattel Studios tätig. Zudem fungiert Jules Daly als Produzentin. Patrick Newall und Elizabeth Bassin sind als Executive Producer beteiligt.