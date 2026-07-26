Mit muss kein großer Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass Apple im Herbst neue Apple Watch Modelle auf den Markt bringen wird. Nach der Vorstellung des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Ultra dürfte Apple auch die nächste Generation seiner Smartwatches präsentieren. Neue Informationen von Bloomberg-Reporter Mark Gurman beschreiben, welche Funktionen derzeit für die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 zu erwarten sind. Im Mittelpunkt stehen längere Akkulaufzeiten, ein schnellerer Chip und neue Gesundheitsfunktionen. Ein größeres Re-Design wird nicht erwartet.

Mehr Ausdauer und neuer Chip

Sowohl die Apple Watch Series 12 als auch die Ultra 4 sollen einen neuen Prozessor erhalten. Nachdem Apple in der aktuellen Generation auf größere Leistungssteigerungen verzichtet hat, wird nun ein neues SiP (System in Package) erwartet. Gleichzeitig soll der Fokus auf einer besseren Energieeffizienz liegen, was in Kombination mit einem größeren Akku für längere Laufzeiten sorgen könnte, so Bloomberg.

Vor allem die Apple Watch Ultra 4 soll von einer deutlich verbesserten Akkulaufzeit profitieren. Sie richtet sich weiterhin an Outdoor-Sportler und Nutzer, die ihre Smartwatch mehrere Tage ohne Aufladen verwenden möchten.

LTPO-3-Display für die Ultra 4

Ein weiteres Gerücht betrifft das Display der Apple Watch Ultra 4. Apple soll erstmals ein LTPO-3-OLED-Panel verbauen. Dieses könnte nicht nur energieeffizienter arbeiten, sondern auch eine höhere Helligkeit und eine bessere Ablesbarkeit im Freien ermöglichen. Gleichzeitig wird über ein leicht überarbeitetes Gehäuse spekuliert, auch wenn ein kompletter Designwechsel derzeit als eher unwahrscheinlich gilt.

Blutdrucküberwachung rückt näher

Im Gesundheitsbereich arbeitet Apple offenbar weiter an einer Funktion zur Erkennung von Bluthochdruck. Anders als klassische Blutdruckmessgeräte soll die Apple Watch jedoch keine exakten Messwerte anzeigen. Stattdessen könnte sie Nutzer warnen, wenn Anzeichen für dauerhaft erhöhten Blutdruck erkannt werden. Ziel ist es, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig sichtbar zu machen und gegebenenfalls einen Arztbesuch anzuregen.

Satellitenverbindung für Notfälle?

Für die Apple Watch Ultra 4 hält sich außerdem das Gerücht, dass Apple erstmals eine Satellitenkommunikation integrieren könnte. Damit wären Notfallnachrichten auch ohne Mobilfunknetz oder WLAN möglich – ähnlich wie bereits beim iPhone. Gerade für Wanderer, Bergsteiger oder Expeditionen wäre das ein deutliches Plus an Sicherheit. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang allerdings nicht.

Touch ID bleibt fraglich

Immer wieder tauchen Gerüchte über eine Apple Watch mit Touch ID auf. Aktuell gilt diese Funktion jedoch als eher unwahrscheinlich für die diesjährige Generation. Zwar existieren Hinweise in Apples Code, laut aktuellen Berichten konzentriert sich das Unternehmen jedoch vor allem auf Akkulaufzeit und Gesundheitsfunktionen.

Kurzum: Die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 dürften vor allem unter der Haube größere Fortschritte machen. Ein neuer Chip, längere Akkulaufzeiten und zusätzliche Gesundheitsfunktionen stehen im Mittelpunkt. Die Ultra 4 könnte sich darüber hinaus mit einem moderneren Display und einer möglichen Satellitenkommunikation noch stärker als Premium-Smartwatch für Outdoor-Enthusiasten positionieren. Die offizielle Vorstellung wird wie gewohnt für September erwartet.