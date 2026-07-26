Apple verhandelt mit seinen Display-Zulieferern über deutlich niedrigere Preise für die OLED-Panels des iPhone 18 Pro Max. Hintergrund sind die stark gestiegenen Kosten für Speicherchips, die der Konzern an anderer Stelle wieder hereinholen will. Das berichtet das koreanische Branchenportal The Elec.

Teurer Speicher, billigeres Display

Branchenkenner rechnen damit, dass Samsung Display und LG Display die Panels für rund 66,50 Dollar pro Stück liefern werden. Gegenüber dem iPhone 17 Pro Max wäre das ein Rückgang von etwa 20 Prozent. Dass Apple mit jeder neuen iPhone-Generation weniger für die Displays zahlt, ist üblich. In diesem Jahr fällt der Preisrückgang jedoch ungewöhnlich hoch aus. Dabei dürfte die Fertigung der neuen Panels sogar aufwendiger werden, weil Apple auf Samsungs neues OLED-Materialset M16 setzt, das eine höhere Leuchtkraft, längere Lebensdauer und bessere Farbdarstellung verspricht. Den niedrigeren Einkaufspreis braucht Apple, um die gestiegenen Kosten für Speicherchips aufzufangen.

Mit dieser Strategie steht Apple nicht allein da. Auch andere Smartphone-Hersteller versuchen, die höheren Speicherpreise durch günstigeren Einkauf bei Displays und Kameramodulen auszugleichen. Nach Zahlen des Marktforschers UBI Research soll Samsung Display in diesem Jahr 46 Millionen OLED-Panels für das iPhone 18, das 18 Pro und das 18 Pro Max liefern, davon 26 Millionen für das Pro Max, 18 Millionen für das Pro und 2 Millionen für das Standardmodell. Bei LG Display sind es in der Prognose 41 Millionen Panels, die sich auf 21 Millionen für das Pro Max, 19 Millionen für das Pro und 1 Million für das iPhone 18 verteilen. Die kleinen Stückzahlen für das Standardmodell erklären sich durch den späten Marktstart.

Apple will die iPhone 18 Pro Modelle im September zusammen mit dem ersten faltbaren iPhone vorstellen. Das iPhone 18 und das iPhone 18e folgen im Frühjahr 2027. Analysten rechnen mit US-Startpreisen von 1.299 Dollar für das iPhone 18 Pro und 1.399 Dollar für das Pro Max, also 200 Dollar mehr als bei den Vorgängern. Als Hauptursache nennen sie die gestiegenen Kosten für Speicher.