Die Deutsche Telekom hat den „Summer Sale“ gestartet. Das Motto lautet „Hold dir dein neues iPhone. Unlimted geht auf uns. Spare außerdem 300 Euro beim iPhone 17 Pro“.

Telekom Summer Sale: iPhone 17 Pro mit 300 Euro Rabatt + Unlimitiertes Datenvolumen

Die Telekom hat eine neue Aktion gestartet, bei der das aktuelle iPhone 17 Pro im Fokus steht. Ihr erhaltet nicht nur unbegrenztes Datenvolumen, sondern auch noch einen attraktiven Preisnachlass.

Kunden, die bis 31.08.2026 einen neuen Mobilfunkvertrag oder eine Vertragsverlängerung in der aktuellen Tarifgeneration im Tarif MagentaMobil M oder L oder MagentaMobil L Young abschließen und gleichzeitig ein neues iPhone per Ratenkauf erwerben, können deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen für 24 Monate nutzen. Zu beachten gilt, dass das nicht für zugehörige PlusKarten gilt.

Voraussetzung ist die Aktivierung im Zeitraum 01.08.2026 – 31.03.2027 via Online-Registrierung über die MeinMagenta App (auf der Startseite unter „Cashback/Gutschrift einlösen“). Anschließend steht wieder das reguläre Datenvolumen von 50 GB (M) bzw. 100 GB (L) zur Verfügung.

Zusätzlich erhaltet ihr im Aktionszeitraum einen Rabatt von 300 Euro (100 Euro Geräte-Rabatt + 200 Euro Summer Sale) auf den Kaufpreis des iPhone 17 Pro im MagentaMobil M oder L. Z.B. iPhone 17 Pro, 256 GB, im Ratenkauf für 99 Euro Anzahlung und 24,75 Euro mtl. bei 36 Raten, Gesamtpreis 999 Euro im MagentaMobil M für 49,95 Euro pro Monat. Der Bereitstellungspreis beträgt 39,95 Euro.

Blicken wir noch auf das iPhone 17 Pro. Dieses bietet euch ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display, A19 Pro Chip, 48 MP Pro Fusion Kamera-System, 4K Dolby Vision Video­aufnahme, 18MP Center Stage Kamera, Face ID und vieles mehr.

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