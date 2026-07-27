Da bahnt sich etwas Großes an. Amazon plant den Einsatz von bis zu 5.105 neuen Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, die das Globalstar-Spektrum nutzen sollen, um Smartphones wie dem iPhone (und anderen Geräte) Sprach-, Daten-, Nachrichten- und Notrufdienste bereitzustellen.

Amazon Leo: 5.000 neue Satelliten sollen Satellitenfunktionen von iPhone und Co. ermöglichen

Amazon bzw. Amazon Leo hat bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) einen Antrag für den Start und Betrieb des Amazon Leo Direct-to-Device (D2D)-Systems eingereicht. Dieses System besteht aus einer Konstellation von bis zu 5.105 Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn und soll Kunden weltweit D2D-Konnektivität bieten. Der Startschuss soll im Jahr 2028 fallen.

Die Anmeldung bei der FCC folgt auf die Übernahme von Globalstar durch Amazon im April dieses Jahres. Apple nutzt Globalstar für die Satellitenfunktionen von iPhone und Apple Watch Ultra 3. Wenig später wurde bekannt, dass Apple und Amazon eine Vereinbarung getroffen haben, die vorsieht, dass Amazons Leo-Satellitennetzwerk weiterhin Satellitenfunktionen für Apple Nutzer zur Verfügung stellt.