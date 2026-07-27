Mark Gurman von Bloomberg hat in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters „bestätigt“, dass das neue „Apple Upgrade“-Programm am Dienstag, den 28. Juli, in den USA starten wird. Gleichzeitig stellt Apple das bisherige „iPhone Upgrade“-Program ein. Kunden, die dieses nutzen, können laut Gurman „vorerst“ weiterhin im alten Programm bleiben.

Klarna als Finanzierungspartner

In den letzten Tagen wurde bereits über ein neues „Apple Upgrade“-Programm spekuliert. Nun steht die Ankündigung offenbar unmittelbar bevor. Für das neue Programm kooperiert Apple mit dem Buy-now-pay-later-Anbieter Klarna. Das Programm ermöglicht das Leasing der meisten iPhone-, iPad-, Mac- und Apple-Watch-Modelle: mit einer Laufzeit von 24 Monaten bei iPhones und Apple Watches sowie 36 Monaten bei iPads und Macs. Kunden erhalten am Ende der Laufzeit mehrere Optionen – darunter die Rückgabe des Geräts, ein Upgrade auf ein neueres Modell oder die Möglichkeit, das Gerät gegen eine Gebühr endgültig zu behalten.

Bestimmte günstigere Geräte sind von dem Programm ausgeschlossen, darunter die Apple Watch SE, das Einstiegs-iPad, das iPhone 16 sowie das MacBook Neo, so Apple Insider Mark Gurman.

Kein AppleCare+ inklusive

Anders als beim bisherigen iPhone Upgrade Program ist AppleCare+ offenbar nicht automatisch im monatlichen Preis des neuen Apple-Upgrade-Programms enthalten. Apple will das neue Programm laut dem Bericht gezielt mit niedrigeren monatlichen Raten im Vergleich zu bestehenden Finanzierungsangeboten bewerben. Das deutet darauf hin, dass sich Apple Upgrade stärker auf klassisches Leasing statt auf traditionelle Ratenfinanzierung konzentriert – und künftig das bisherige iPhone Upgrade Program bei Neuanmeldungen vollständig ablöst.