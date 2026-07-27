macOS Sonoma 14.8.8 and macOS Sequoia 15.7.8 sind da. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.6., iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6 und Co. aufmerksam gemacht haben, haben wir noch einen kleinen Nachtrag für euch. Neben macOS 26.6 stehen zwei weitere Mac-Updates bereit.

Apple gibt macOS Sonoma 14.8.8 and macOS Sequoia 15.7.8 frei

Neben macOS 26.6 hat Apple auch macOS Sonoma 14.8.8 und macOS Sequoia 15.7.8 veröffentlicht. Neue Funktionen sind nicht mit an Bord, dafür wichtige Fehlerbehebungen. Vorausgegangen waren übrigens sieben Release-Candidates. Nun sind die Release-Builds identisch mit den Release Candidates der letzten Woche: macOS Sonoma 14.8.8 (23J620) und macOS Sequoia 15.7.8 (24G824).

Aus den vollständigen Sicherheitsinformationen zu macOS Sonoma 14.8.8 and macOS Sequoia 15.7.8 geht hervor, dass knapp 140 Sicherheitslücken geschlossen wurden. Von daher solltet ihr zeitnah eure System aktualisieren.