Ab sofort stehen macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6, HomePod Software 26.6 und visionOS 26.6 als Download bereit. Damit veröffentlicht Apple am heutigen Abend nicht nur ein Update für das iPhone (iOS 26.6) und iPad (iPadOS 26.6), sondern auch für den Mac, die Apple Watch, HomePod, Apple TV und Apple Vision Pro.

Version 26.6 ist da: macOS, watchOS und Co.

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta-Phase beendet und die finale Version von macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6, HomePod Software 26.6 und visionOS 26.6 für alle Nutzer veröffentlicht. Die einzelnen Updates bringen in erster Linie Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich.

Exemplarisch blicken wir auf die Release-Notes von watchOS 26.6. Dort heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und wichtige Sicherheitsupdates für deine Apple Watch.

In Gewohnter Manier installiert ihr die Updates direkt am Gerät über die Einstellungen und die dortige Kategorie „Softwareupdates“ bzw. über die „Apple Watch“-App oder Home-App am iPhone.