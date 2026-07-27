Apple hat soeben bestätigt, dass Apple Care One nach Deutschland kommen. Damit erhalten auch Kunden hierzulande die Möglichkeit, mehrere Apple Geräte im Rahmen eines einzigen Plans zu schützen. Apple Care One Plus kostet 20,99 Euro pro Monat und deckt bis zu drei Produkte an, weitere Geräte können für 5,99 Europro Monat und Gerät hinzugefügt werden.

AppleCare One startet am 04. August in Deutschland

Nachdem AppleCare One im Juli letzten Jahres offiziell angekündigt wurde und in den USA startete, kommt der Service nun ich nach Deutschland. AppleCare One bietet euch die Möglichkeit, mehrere Geräte im Rahmen eines einzigen Plans zu schützen. Ihr erhaltet umfassenden Service und Support von Apple Experten für jedes Produkt in eurem Plan.

Falls bereits ein AppleCare+ Plan vorhanden ist oder man kürzlich ein neues Gerät gekauft hat, kann man AppleCare One auch direkt auf dem iPhone, iPad oder Mac abschließen.

AppleCare One beinhaltet alle Vorteile von AppleCare+, einschließlich schneller und unbegrenzter Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, Austausch der Batterie und vorrangigem Support durch Apple Experten. Alle Reparaturen werden mit Apple Originalersatzteilen in den Apple Stores und im weltweiten Netzwerk der autorisierten Apple Service Provider durchgeführt. Mit dem Launch von AppleCare One bringt Apple auch AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPad und Apple Watch in Deutschland. Die Option für einen Plan für ein Gerät ist ab sofort für iPhone, iPad und Apple Watch verfügbar und schützt Kund:innen vor bis zu zwei Fällen von Diebstahl oder Verlust pro Jahr zusätzlich zu einem Austausch der Batterie, vorrangigem Support durch Apple Experten und einer unbegrenzten Anzahl von Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung.

Qualifizierte Produkte, die bis zu vier Jahre alt sind, können zu einem Plan hinzugefügt werden, sofern sie in gutem Zustand sind. Dadurch kann der Schutz weit über das derzeitige 60‑tägige Zeitfenster für den Kauf von AppleCare+ hinaus verlängert werden.

Falls eins eurer Produkt von Apple Care One abgedeckt ist und ihr dieses in Zahlung gibt und ein neues Produkt direkt bei Apple kauft, wird das alte gerät automatisch aus dem AppleCare One Plan entfernt und das neue hinzugefügt.