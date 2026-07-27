Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV die zweite Staffel von „Dark Matter“ angekündigt hat. Vor wenigen Wochen haben wir erfahren, dass die Fortsetzung der Serie am 28. August 2026 startet. Nun steht der offizielle Trailer bereit, der uns einen näheren Einblick gewährt.

„Dark Matter – Staffel 2“: Trailer ist da

Die Schauspieler und das Kreativteam des Sci-Fi-Thrillers „Dark Matter“ enthüllten in Halle H der San Diego Comic-Con den Trailer zur kommenden zweiten Staffel. Basierend auf dem Bestseller-Roman des New-York-Times-Autors Blake Crouch – der die Serie auch kreierte und als Showrunner fungiert – spielen in „Dark Matter“ der Golden-Globe-nominierte Joel Edgerton und die Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly die Hauptrollen und werden von ihnen produziert.

Wie eingangs erwähnt, startet am 28. August die zehnteilige zweite Staffel auf Apple TV. Anschließend erscheint bis zum 30. Oktober 2026 jeden Freitag eine neue Folge.

„Dark Matter“, das als einer der besten Science-Fiction-Romane gefeiert wird und dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, erzählt die Geschichte eines Lebens, das man nicht eingeschlagen hat. In der ersten Staffel begleitet die Serie Jason Dessen (Edgerton), einen Physiker, Professor und Familienvater, der eines Abends auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Sein Staunen schlägt schnell in einen Albtraum um, als er inmitten der verwirrenden Welt der Leben, die er hätte führen können, versucht, in seine Realität zurückzukehren.

Die zweite Staffel setzt ein, als die Dessens sich in einem ruhigen Leben in einer Welt einrichten, die ihnen endlich sicher erscheint, bis das Unvorstellbare sie erneut zur Flucht zwingt. Während Jasons Besessenheit von der Box immer stärker wird, treibt Danielas (Connelly) wachsende Paranoia sie an den Rand des Wahnsinns, und ihr Sohn Charlie (Oakes Fegley) sehnt sich nach Stabilität, während ihre Familie bedroht wird. Anderswo verbünden sich Amanda (Alice Braga) und Ryan (Jimmi Simpson) in einem verzweifelten Versuch, den Weg nach Hause zu finden. Während Blair (Amanda Brugel) ihn unbedingt aufhalten will, verfolgt Leighton (Dayo Okeniyi) unerbittlich seine Vision einer perfekten Welt.

Englischer Trailer

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Deutscher Trailer