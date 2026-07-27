Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 auf den eigenen Servern bereitgestellt. Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler die Möglichkeit, die kommenden X.6 Updates zu installieren, sondern alle Nutzer.

Apple veröffentlicht iOS 26.6 & iPadOS 26.6

Seit Ende Mai hat Apple iOS 26.6 und iPadOS 26.6 im Rahmen einer Beta-Phase getestet. Diese wurde vor wenigen Augenblicken beendet, so dass nun die finale Version für alle Nutzer bereit steht. Im Rahmen der Beta-Phase sind nicht wirklich viele Neuerungen bekannt geworden, so dass die Release-Notes kurz ausfallen. Dort heißt es

Dieses Update enthalt Fehlerbehebungen, Sicherheitsupdates und optimiert den Spotlight-Index, um diesen für iOS 27 vorzubereiten.

Erstmals hält Apple auch folgenden Hinweis bereit.

Softwareupdates wie dieses fügen neue Funktionen und Verbesserungen hinzu, die sich auf die Leistung und/oder Batterielaufzeit auswirken können.

iOS 26.6 und iPadOS 26.6 können in klassischer Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert werden.