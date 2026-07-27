Apple ändert mit iOS 27 an mehreren Stellen etwas an der Fotos-App. Eine der Neuerungen betrifft den Umgang mit Videos, aus denen sich künftig ein einzelnes Bild als vollwertiges Foto in der Mediathek ablegen lässt.

Aus einem Video Fotos erstellen

Wer in iOS 27 ein Video abspielt und an einer Stelle pausiert, findet oben rechts hinter dem Symbol mit den drei Punkten den Eintrag „Videobild als Foto sichern“. Das gerade angezeigte Einzelbild landet mit der Funktion als eigenständige Aufnahme in der Fotos-Mediathek.

Bisher blieb für diesen Zweck nur der Screenshot, der gleich zwei Schwächen hat. Er bleibt meist in der Auflösung hinter dem Videomaterial zurück und liefert einen Bildausschnitt, den man gegebenenfalls erst von Hand zurechtschneiden muss. Der neue Befehl umgeht beides. Das Foto entsteht direkt aus dem Videobild, wodurch die ursprüngliche Auflösung erhalten bleibt. Zuschneiden muss man ebenfalls nichts mehr.

Während einer laufenden Videoaufnahme kann man am iPhone seit vielen Jahren nebenbei auf den Auslöser tippen und ein Foto schießen. Für Videos, die schon in der Mediathek liegen, fehlte bisher ein vergleichbarer Weg. iOS 27 steht aktuell als Beta bereit. Im September erscheint die finale Version für alle Nutzer.