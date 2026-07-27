Apple könnte noch in diesem Jahr eine kleine Premiere feiern. Laut einem aktuellen Bericht soll das kommende iPad mini das erste iPad sein, welches wasserfest ist. Damit würde Apple eine Funktion nachreichen, die beim iPhone, der Apple Watch und den AirPods längst zum Standard gehört. Die Vorstellung des neuen Modells wird derzeit für Oktober 2026 erwartet. Fraglich ist allerdings, ob ein iPad zwingend wasserdicht sein muss. Vermutlich nicht, sonst hätte Apple die Funktion längst integriert. Der Schutz vor Wasser könnte den Alltag mit dem iPad jedoch etwas erleichtern.

„Wasserfest“ soll den Alltag erleichtern

Bislang verfügen iPads über keine offizielle IP-Zertifizierung gegen Wasser oder Staub. Das soll sich mit der nächsten Generation des iPad mini ändern. Dem Bericht zufolge entwickelt Apple ein neues Gehäuse, das besser gegen Feuchtigkeit geschützt ist und das Tablet beispielsweise unempfindlicher gegen Regen, Spritzwasser oder den Einsatz am Pool macht. Komplett wasserdicht soll das Gerät allerdings nicht sein.

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Konstruktion ist offenbar ein überarbeitetes Lautsprechersystem. Statt klassischer Lautsprecheröffnungen soll Apple auf eine vibrationsbasierte Technologie setzen. Dadurch lassen sich potenzielle Eintrittsstellen für Wasser reduzieren, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen.

OLED-Display und neuer Chip erwartet

Die Wasserresistenz dürfte jedoch nur eines von mehreren Upgrades sein. Für das neue iPad mini werden außerdem ein OLED-Display, ein deutlich leistungsstärkerer Chip – vermutlich der A20 Pro – sowie mehr Leistung für Apple Intelligence erwartet. Zusammen würden diese Neuerungen das größte Update der Mini-Reihe seit Jahren darstellen.

Weitere iPads könnten folgen

Nach aktuellen Informationen soll das iPad mini den Anfang einer größeren iPad-Offensive machen. In den kommenden Monaten werden außerdem neue iPad-Pro-Modelle sowie weitere Aktualisierungen der iPad-Familie erwartet. Es ist gut möglich, dass Apple die neue wasserresistente Bauweise langfristig auch auf andere iPad-Modelle ausweitet.

Kurzum: Mit einem wasserresistenten iPad mini würde Apple eine (kleine) Schwächen seiner Tablets beseitigen. Gerade für Reisen, den Außeneinsatz oder die Nutzung am Pool dürfte das Plus an Schutz viele Nutzer freuen. In Kombination mit einem OLED-Display und neuer Hardware könnte das iPad mini 2026 zu einem der spannendsten Apple-Produkte des Jahres werden.