Mit watchOS 27 lernt die Apple Watch, ungenutzte Funktionen von allein abzuschalten, um Energie zu sparen. Stellt das System fest, dass bestimmte Einstellungen ohnehin nie zum Einsatz kommen, deaktiviert das System sie und informiert den Nutzer per Mitteilung darüber.

Gesten, Siri-Aktivierung und Trainingserinnerungen stehen auf der Liste

Wie 9to5Mac berichtet, nennt Apple die neue Meldungsart „proaktive Benachrichtigungen zur Akkuverlängerung“. Sie erscheint, wenn das System über längere Zeit registriert hat, dass drei bestimmte Funktionen ungenutzt bleiben. Betroffen sind die Trainingserinnerungen, Steuerungsgesten und der Siri-Aufruf über die Funktion „Zum Sprechen anheben“.

Alle drei arbeiten mit Prozessen, die dauerhaft im Hintergrund mitlaufen und Energie kosten, unabhängig davon, ob jemand die Funktionen überhaupt verwendet. Genau hier setzt watchOS 27 an. Statt es bei einem Hinweis zu belassen, greift das System bei der nicht genutzten Funktion selbst ein. Bei Bedarf kann man sich im Zuge der Mitteilung aber auch gegen die Deaktivierung der Funktionen entscheiden.

Wie viel Laufzeit die Abschaltung tatsächlich einbringt, beziffert Apple nicht. Dass für die Sache ein eigener Benachrichtigungstyp gebaut wurde, spricht immerhin für eine messbare Ersparnis.