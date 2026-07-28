Seit vielen Jahren haben wir die Apple Aktie im Blick. Wir gucken sicherlich nicht tagtäglich auf den Aktienkurs, verfolgen diesen allerdings regelmäßig. Mal geht es für die AAPL-Aktie nach oben und mal nach unten. Zuletzt konnte die Apple-Aktie stark zulegen. Apple steht nun unmittelbar davor, gemessen an der Marktkapitalisierung ein 5-Billionen-Dollar-Unternehmen zu werden.

Aktie legt seit Ende Juni um 22,5 Prozent zu

Die Apple-Aktie schloss gestern bei 336,91 Dollar – ein Plus von rund 22,5 Prozent seit Ende Juni. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt damit bei etwa 4,94 Billionen Dollar. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass die genannte Marktkapitalisierung aufgrund laufender Aktienrückkäufe nicht exakt sein dürfte. Nichtsdestotrotz dürfte sich die Marktkapitalisierung in dem Bereich bewegen.

Damit ist Apple erneut das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt und hat Nvidia wieder überholt.