Kurz und knapp möchten wir euch auf die Apple Original-Serie „Silo“ hinweisen. Der Video-Streaming-Dienst hat bestätigt, dass die Sci-Fi-Serie im Sommer 2027 in die vierte und letzte Staffel starten wird.

Apple TV kündigt vierte und letzte Staffel zu „Silo“ an

Apple TV hat die Comic-Con in San Diego in den letzten Tagen zum Anlass genommen, um verschiedene Ankündigungen zu machen. Es gab Neuigkeiten zu Neuromancer sowie Dark Matter. Zudem gab es den Trailer zum Apple Original-Film „Matchbox The Movie“.

Auch eine kurze und knappe Neuheit zu Silo hielt der Video-Streaming-Dienst bereit. Nachdem vor wenigen Wochen die dritte Staffel angelaufen ist, wurde nun bekannt, dass die vierte und letzte Staffel zu Silo im Sommer 2027 starten wird.

„Silo“ basiert auf Howeys New York Times-Bestseller-Trilogie „Wool“ und erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren tief in der Erde verborgenes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und diejenigen, die versuchen, es herauszufinden, müssen mit tödlichen Konsequenzen rechnen. Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten zum Mord an einem geliebten Menschen sucht und dabei auf ein Geheimnis stößt, das tiefer geht, als sie es sich je hätte vorstellen können. Die kommt zu der Erkenntnis, dass wenn es nicht die Lügen sind, es die Wahrheit ist, die einen umbringt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Welche Story die vierte Staffel bereit halten wird, ist noch nicht bekannt.