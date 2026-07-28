Apple hat in Kooperation mit Klarna ein neues Leasing-Programm namens „Apple Upgrade“ in den USA gestartet. Dieses bietet berechtigten Kunden monatliche Zahlungsoptionen für Apple-Geräte, darunter iPhones ab 17,99 Dollar pro Monat und Apple Watches ab 11,99 Dollar pro Monat.

Apple Upgrade startet in den USA

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, dass Apple zeitnah ein Leasing-Programm aufsetzen wird. Dieses wurde vor wenigen Augenblicken angekündigt. Bei Apple Upgrade handelt es sich um ein neues Produktleasing-Programm von Klarna für iPhone, Apple Watch, Mac und iPad. Es ist online im Apple Store, in der Apple Store App und in Apple Stores in den USA verfügbar.

Das neue Leasing-Programm soll ermöglichen, dass Kunden ihre Lieblingsprodukte von Apple noch einfacher mit einem passenden Leasingplan erwerben können.

Apple Upgrade bietet Leasingoptionen mit 12 und 24 Monaten Laufzeit für iPhone und Apple Watch sowie mit 24 und 36 Monaten Laufzeit für Mac und iPad. Die Leasingraten beginnen bei 17,99 Dollar pro Monat für das iPhone, 11,99 Dollar für die Apple Watch, 24,99 Dollar für den Mac und 11,99 Dollar für das iPad. Bei der Anmeldung zu Apple Upgrade können Kunden ihre monatlichen Leasingraten weiter senken, indem sie ihr aktuelles Gerät über Apple Trade In in Zahlung geben. Außerdem erhalten Kunden 3 Prozent Cashback, wenn sie ihre Leasingraten mit der Apple Card bezahlen.

Am Ende der Leasinglaufzeit können Kunden ihr Gerät auf die neueste Generation upgraden, es mit einer Einmalzahlung erwerben oder es einfach zurückgeben und das Programm beenden. In der Klarna App behalten sie stets den Überblick über alle Leasinginformationen, einschließlich Zahlungsplan und Restzahlungen. Gleichzeitig könnt ihr ein AppleCare-Abonnement abschließen, um eure Produkte zu schützen und so die Rückgabe eures aktuellen Geräts und das Upgrade auf ein neues noch einfacher zu gestalten.

Das iPhone Upgrade Programm wurde gleichzeitig eingestellt.