In den vergangenen Monaten haben wir des Öfteren gelesen, dass Apple an einem MacBook Pro mit OLED-Display arbeitet. Apple setzt bei den OLED-Displays mit Touch-Funktion für die neu gestalteten MacBook Pro Modelle komplett auf Samsung. Das berichtet das koreanische Branchenportal The Elec unter Berufung auf Industriekreise. LG Display und der chinesische Hersteller BOE kamen dem Bericht zufolge wegen Problemen bei der Fertigungsausbeute nicht zum Zug.

Die Massenproduktion soll im August anlaufen

Die Panels in 14 und 16 Zoll entstehen laut The Elec auf Samsungs OLED-Fertigungslinie der Generation 8.6 im südkoreanischen Asan, wo die Fertigung im August anlaufen soll. Zum Auftakt sind rund 250.000 Einheiten vorgesehen.

Bloombergs Mark Gurman datiert die neuen MacBook Pro Modelle mit OLED-Touchscreen seit Längerem auf Ende 2026 bis Anfang 2027. In seiner jüngsten Einschätzung hält er Anfang 2027 für wahrscheinlicher, weil die weltweite Chip-Knappheit den Zeitplan durcheinanderbringt.

Das Touch-Display ist nur ein Teil der geplanten Neuauflage. Erwartet werden außerdem ein M5 Pro und M5 Max Chip, ein dünneres Gehäuse sowie eine Dynamic Island anstelle der Notch. Möglicherweise vermarktet Apple die Geräte unter dem Namen MacBook Ultra. macOS 27 soll eine für die Touch-Bedienung angepasste Oberfläche mitbringen.