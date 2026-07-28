Eve – Teil von ABB – blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an Smart Home Produkten. Mit dem neuen Eve Thermostat wächst das Angebot von Eve weiter an. Bei Eve Thermostat handelt es sich um eine smarte Steuerung von Fußbodenheizungen, die ab sofort verfügbar ist.

Eve Thermostat ab sofort erhältlich

Eve hat Eve Thermo angekündigt. Dabei handelt es ich um ein ein smartes Wandthermostat, das mit wassergeführten Fußbodenheizungen kompatibel ist und mit die Matter- und Thread-Technologie unterstützt. Das Gerät ermöglicht die präzise Einzelraumsteuerung per App und Sprache, über Zeitpläne sowie von unterwegs. Alle Funktionen stehen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Wie alle Eve-Produkte kommt auch Eve Thermostat ohne eine Hersteller-Cloud oder Registrierung aus, und Eve sammelt keinerlei persönliche Daten.

Der Hersteller betont, dass er auf eine schlichte Formensprach, hochwertige Materialien sowie ein großzügiges Display setzt, damit sich Eve Thermostat in jedes Wohnambiente ein. Das Display ist dimmbar, kann seine Helligkeit auf Wunsch an das Umgebungslicht anpassen und sich nach einer in der Eve-App voreingestellten Dauer automatisch abschalten. Somit ist Eve Thermostat auch für den Einsatz in Schlafzimmern geeignet. Eve Thermostat steuert elektrothermische 230-V-Stellantriebe von wassergeführten Fußbodenheizungen geräuschlos über einen Triac-Schalter – ohne das für Relais typische Klicken. Für Antriebe oder Ventile, die eine Schaltung per Relais erfordern, sind entsprechende Ausgänge sowie ein Wahlschalter vorhanden.

Preis / Verfügbarkeit

Eve ruft einen Listenpreis von 119,95 Euro auf. Das Gerät ist ab sofort bei Amazon und weiteren Händeln erhältlich.